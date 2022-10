Bé gái bị găm đinh vào đầu: Đề nghị điều tra dấu hiệu đồng phạm của người mẹ

(VTC News) -

Ngày 13/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Huyên là kẻ đóng đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi, con riêng của người tình) khiến cháu bé tử vong.

Tại tòa, Nguyễn Trung Huyên thừa nhận mọi hành vi từ hành hạ cháu bé (bắt nuốt đinh, uống thuốc diệt cỏ, đổ keo vào mũi) cho đến việc đóng đinh vào đầu nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại toà.

Trong lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Huyên nói chị L. (mẹ cháu N.A.) có biết việc mình hành hạ cháu bé. Tuy nhiên sau đó Huyên thay đổi lời khai, nói rằng chị L. không liên quan.

Khi được hỏi tại tòa, chị L. cho rằng mỗi khi con gái phải nhập viện thì chị nghĩ là vì các lý do khác nhau, không nghi ngờ cho Huyên.

“Chị có xót ruột khi người chung sống với mình hành hạ con mình? Chị thấy hành vi của bị cáo thế nào?”, chủ toạ đặt câu hỏi nhưng chị L. chỉ im lặng, cúi đầu.

Chị L. cho biết, chị đi làm, gửi con cả ngày nên không có thời gian quan tâm con, không biết con bị hành hạ. “5 lần anh ấy hành hạ con gái tôi đều không biết vì con không nói và chia sẻ gì về với tôi”, chị L. nói và cho biết trước đó chị rất yêu Huyên và cả con gái.

“Vậy chị có yêu cầu xử lý Nguyễn Trung Huyên nặng hay nhẹ?”, HĐXX đặt câu hỏi, song chị L. không trả lời.

Chị L. nói không biết việc người tình hành hạ con gái.

HĐXX sau đó công bố một trong những lời khai của Huyên tại cơ quan điều tra: “Trong những lần Huyên đánh đập, hành hạ muốn giết cháu A. L. đều biết và có nghi ngờ tôi gây ra nhưng do chúng tôi yêu nhau quá và có một con chung nên L. không nói gì”.

"Chị nghĩ gì về lời khai này?", HĐXX hỏi.

Chị L. bật khóc và phủ nhận: “Không có chuyện vì một đứa con khác mà tôi đánh đổi con của mình. Tôi không biết Huyên hành hạ con, tôi không muốn hại cháu”.

Sau khi trả lời câu hỏi của HĐXX, người phụ nữ 27 tuổi ngồi xuống ôm đầu, thi thoảng quay sang nhìn di ảnh con gái. Quá trình nghe Huyên kể lại việc hành hạ bé N.A, chị lại ôm mặt khóc.

Đến phần xét hỏi của luật sư, ông Lê Hồng Hiển (người bảo vệ quyền lợi cho bị hại) cũng đưa ra một số câu hỏi xoay quanh mẹ bé gái.

Ông Hiển trình bày trước HĐXX về việc vào đêm 17/1, khi cháu N.A. được đưa vào viện cấp cứu với nhiều chiếc đinh trong đầu, chị L. đã nhắn tin cho Huyên: "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu anh, em không thể sống thiếu anh". Luật sư Hiển đặt nghi vấn rằng L. biết những hành động Huyên làm với con gái nhưng vì tình yêu cho bị cáo mà người mẹ "nhắm mắt cho qua".

Có mặt tại toà với tư cách nhân chứng, chị H.A .(chị dâu của L.) khẳng định vẫn còn giữ các tin nhắn, chứng cứ cho thấy qua nói chuyện, L. biết việc cháu bé bị Huyên hành hạ. Nhưng do bản thân quá yêu Huyên và đã có con riêng với Huyên nên L. giữ kín sự việc.

Trước tình tiết mới này, đại diện VKSND TP Hà Nội đề đạt ý kiến với tòa, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung dấu hiệu đồng phạm của mẹ cháu bé.

“Việc giết người của Huyên thì đã rõ. Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay có tài liệu mới so với hồ sơ, do người nhà là chị H.A. cung cấp dấu hiệu che giấu của chị L. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung”, đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết.

Hội đồng xét xử cho biết, phiên tòa tiếp tục vào chiều 13/10 và sẽ xem xét các chứng cứ mới sau.