Hôm nay, kẻ găm đinh vào đầu con gái nhân tình phải hầu toà

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, quy định tại các điểm b, i, n, q, Khoản 1, Điều 123 và điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị L (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L. và anh C. ly hôn, anh C nuôi cháu D. và cháu L., chị L. nuôi cháu Đ.N.A. Sau khi ly hôn, chị L. làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Tại đây, chị L. quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên.

Thời gian sau đó, chị L. và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng. Đến cuối tháng 10/2021, chị L. cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất).

Hàng ngày, Huyên và chị L. đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A. tại nhà bà K.T.H (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp. Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L., Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập với ý định giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Vào buổi sáng một ngày giữa tháng 9/2021, khi thấy chị L. đi làm, Huyên đã thả bột keo khô vào lỗ mũi bên trái của cháu A. Đến khi thấy cháu bị sặc thì Huyên bỏ tay ra và dừng lại, không đổ keo khô vào mũi cháu A. nữa.

Sau đó vài ngày, chị L. thấy cháu A. có biểu hiện khó thở nên ngày 19/9/2021, chị đưa cháu A. đến bệnh viện để khám và điều trị, bác sĩ lấy trong lỗ mũi của cháu A ra các dị vật.

Đến ngày 3/10/2021, cháu được ra viện.

9 chiếc đinh bị găm vào đầu bé gái 3 tuổi.

Lần thứ hai, ngày 9/10/2021, Huyên đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở thôn Đoàn Kết (xã Dị Nậu, Thạch Thất) mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng rồi mang về cất giấu tại phòng thuê trọ, mục đích cho cháu A. uống. Đến chiều cùng ngày, khi Huyên cùng chị L. và cháu A. đang ở phòng trọ thì chị L. đi tắm, cháu A đang ngồi ăn nho ở bàn, Huyên mở tủ lạnh lấy 1 chai nước ngọt C2 màu vàng uống dở rồi đổ 2 gói thuốc diệt cỏ vào trong chai nước ngọt C2.

Huyên đưa cháu A. uống chai nước C2 này khiến cháu bị nôn. Huyên sau đó lau nước trong chai C2 đổ ra sàn phòng trọ, vứt vỏ chai nước vào sọt rác.

Đến tối cùng ngày, cháu A. không ăn cơm, người lả đi nên Huyên cùng chị L. đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu, sau đó cháu được chuyển đến Bệnh viện nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Đến ngày 15/10/2021, cháu A. được ra viện.

Lần thứ ba, cuối tháng 10/2021, chị L. cùng Huyên đưa cháu A. chuyển đến thuê phòng trọ của anh K.V.M. (xã Cần Kiệm). Ngày 22/11/2021, trong khi đi làm tại xưởng mộc, Huyên đã lấy 2 chiếc đinh ốc vít, mục đích mang về phòng trọ để nhét vào miệng cháu A.

Khoảng 16h cùng ngày, khi Huyên về phòng trọ thì thấy chỉ có một mình cháu A ở nhà nên ép cháu há miệng, bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng cháu rồi bắt cháu uống nước để nuốt đinh vít vào bụng.

Sau đó, người trông cháu A phát hiện trong miệng bé có đinh vít nên thông báo cho chị L., bảo chị đưa cháu đi khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện trong đường tiêu hóa của cháu A có một chiếc đinh ốc vít, rất may quá trình điều trị cháu đã tự đào thải được chiếc đinh ra ngoài.

Lần thứ tư, khoảng 23h ngày 24/12/2021, sau khi liên hoan cùng mọi người ở dãy phòng trọ, Huyên đi về phòng thấy cháu A. đang ngồi ở ghế, lúc này chị L. đang rửa bát ở ngoài sân dãy phòng trọ. Huyên bảo cháu A. đi ngủ nhưng cháu A. không nghe lời nên đã giật tay cháu, làm cháu A. ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải. Cháu sau đó được mẹ đưa đi khám, bó bột.

Lần thứ năm, khoảng 8h ngày 17/1/2022, khi chị L. đi làm, chỉ có Huyên và cháu A. ở tại phòng trọ. Huyên hỏi nhưng cháu A. không trả lời nên bực tức tát cháu nhiều lần làm cháu khóc. Sau đó, Huyên lấy một quả tạ vỏ nhựa màu cam, bên trong có bê tông loại 2kg, lấy trong túi quần 1 vỉ đinh màu đồng dài khoảng 2,1cm, dùng tay tách ra được khoảng 10 chiếc đinh.

Lúc này, Huyên đã đóng 9 cái đinh vào đầu cháu A. Mỗi lần bị đóng đinh vào đầu, cháu A la hét, kêu khóc.

Cơ quan truy tố nêu rõ, sau khi đóng đinh vào đầu cháu A. xong, Huyên đưa cháu đến gửi nhà bà K.T.H rồi quay về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 16h cùng ngày, bà H. thấy cháu A. yếu nên gọi điện thoại cho Huyên bảo đến đón cháu A. về.

Về đến phòng, thấy con yếu, chị L. gọi xe taxi đưa cháu đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên chuyển cháu A. đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. Cháu A. sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngày 19/1, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.