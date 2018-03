Bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Bộ Công an thông tin mới nhất

Bộ Công an chính thức thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”.