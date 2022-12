Bán 80.000 đồng một củ khoai nướng, người phụ nữ không thừa nhận 'chặt chém'

(VTC News) -

Sáng 3/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản và xử lý người phụ nữ bán 80.000 đồng/một củ khoai nướng cho khách về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Mức phạt cao nhất cho hành vi này là 2-3 triệu đồng.

Người bán hàng là bà T.T.T. (37 tuổi, trú phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). Bà T. thường xuyên bán nước, ngô, khoai nướng tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm.

Bà T. tại cơ quan công an

Tại trụ sở Công an phường Hàng Bạc, bà T. thừa nhận bán cho nhóm bạn trẻ 80.000 đồng/củ khoai nướng vào rạng sáng 2/12. Bà T. bán cho nhóm khách 4 củ khoai nướng (giá 80.000 đồng/củ), 10 quả trứng (giá 20.000 đồng/quả) và 3 bắp ngô (giá 20.000 đồng/bắp), tổng cộng 580.000 đồng.

"Tuy nhiên, người phụ nữ không thừa nhận hành vi chặt chém, bà T. cho rằng giá nhập vào đã cao sẵn, do giá mua 40.000 đồng/củ nên bán cho khách ăn đêm với giá 80.000 đồng/củ khoai nướng", lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc nói.

Theo Công an phường Hàng Bạc, do không thừa nhận hành vi chặt chém nên bà T. không hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho khách mua hàng. Công an đang xác minh hành vi chặt chém để tiếp tục xử lý.

Người phụ nữ bán khoai nướng với giá 80.000 đồng/củ ở khu vực hồ Gươm

Trước đó, 1h sáng 2/12, Nguyễn Thị Minh H. (20 tuổi) cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực hồ Gươm ăn đêm. Họ vào một quán bán ngô, khoai, nướng dọc vỉa hè hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhóm gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Đến khi thanh toán, bà chủ báo giá 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại 20.000 đồng.

Sau khi cô gái phản ứng với mức giá này, người bán hàng nói “nhập khoai vào giá đã đắt rồi”. Do vào đêm muộn, nhóm của H. phải chi trả số tiền trên.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi thực tế, giá khoai lang mật thường được người tiêu dùng mua về để nướng được bán khoảng 25.000 đồng/kg tại các chợ nội thành Hà Nội. Tại các hàng vỉa hè hoặc hàng rong, khoai nướng bán lẻ khoảng 10.000 - 15.000 đồng/củ.