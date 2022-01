Vụ đánh bạc 200 tỷ đồng: Xuất hiện kẻ mạo danh cán bộ điều tra gạ tiền ‘chạy án’

Ngày 29/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về việc xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ điều tra để yêu cầu người thân nhóm người trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng, chuyển tiền để “chạy án”.

Trước đó, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động hơn 80 cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 13 tổ công tác vây bắt đồng loạt 11 điểm, bắt 15 người liên quan đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn với tổng số tiền được xác định gần 200 tỷ đồng. Trong số những người bị bắt giữ, có 3 kẻ cầm đầu đường dây này là nữ giới đều trú tại thị xã Hoàng Mai.

Lợi dụng các thông tin ban đầu về chuyên án trên các phương tiện truyền thông, một số kẻ đã chủ động liên lạc với người nhà bị can, người liên quan, mạo danh cán bộ điều tra “đang giải quyết và thụ lý vụ án” để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân các bị can, yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng nếu muốn nhẹ tội.

Nhóm người trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an.

Một số khác đã sử dụng phương thức “cò mồi”, chủ động liên lạc với người nhà các bị can, tự nhận có các mối quan hệ lớn, hứa hẹn “chạy án”, giúp các bị can được giải quyết chế độ tại ngoại, không bị tạm giam và được trở về nhà sớm hơn, hướng dẫn các bị can cách lách luật và được nhẹ tội... với điều kiện được nhận các khoản tiền theo thoả thuận khi hoàn thành.

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn nói chung và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đúng người đúng tội trong vụ án, Công an thị xã Hoàng Mai thông báo đến toàn thể nhân dân và người nhà các bị can liên quan trong vụ án người có thẩm quyền, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vụ án đánh bạc trên gồm: Thượng tá Trần Phúc Tú, trưởng CATX, thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Sđt: 0966812135; Thượng tá Lê Tiến Nam, phó trưởng CATX, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai. Sđt: 0913273618; Đại uý Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, CATX Hoàng Mai sđt: 0964861212.

Ngoài ra, không có bất kỳ ai có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin và giải quyết trong chuyên án trên.

Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai thống nhất chủ trương giải quyết, điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, quán triệt nguyên tắc “đúng người đúng tội”, đúng khách quan; Sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật khi phát hiện hành vi lợi dụng tình hình vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hoạt động “chạy án”, và hành vi “cố ý làm sai lệch vụ án”, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi.