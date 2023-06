Nạn nhân bị bắt làm con tin ở Đắk Lắk: 'Ai không theo, bỏ chạy sẽ bị bắn chết'

(VTC News) -

Nạn nhân bị nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bắt làm con tin kể lại sự việc.

Ngày 16/6, vẫn chưa hết sợ hãi, Y Yưng Bkrông (19 tuổi, trú buôn Kpum, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắk) kể lại nỗi hoang mang tột độ trong những ngày anh và 2 người cùng làm công nhân bị nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bắt làm con tin.

Y Yưng Bkrông kể lại, anh và Điểu Nguyên (32 tuổi) cùng Y Dũn Bkrông (19 tuổi, cùng trú thôn Kpum, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) đi làm công nhân tại công trình thi công dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Do nhà xa nên Y Yưng Bkrông, Điểu Nguyên, Y Dũn Bkrông cùng 3 công nhân khác ngủ lại lán trại thi công.

“Rạng sáng 11/6, tôi và nhóm công nhân đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ, tiếng đập phá. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một đối tượng dùng súng bắn sượt qua ngực, máu chảy nhiều. Ngay sau đó, hàng chục người ập vào tấn công nhóm công nhân. Tôi cùng các công nhân tháo chạy. Có 3 người may mắn chạy thoát, còn tôi cùng Điểu Nguyên và Y Dũn Bkrông bị khống chế, bắt đi theo. Chúng tuyên bố nếu ai không nghe theo, bỏ chạy sẽ bị bắn chết”, Y Yưng Bkrông nhớ lại.

Y Yưng Bkrông kể lại quá trình bị khống chế.

Y Yưng Bkrông cho biết, sau khi khống chế 3 người, nhóm đối tượng đưa họ vào rừng. Đêm tối, anh không xác định được mình bị dẫn đi đâu. “Tôi luôn tìm cách thoát nhưng không được vì họ dí súng vào người, chỉ cần có ý định là lập tức bị chúng nó dọa bắn. Tôi quá hoảng loạn”, Y Yưng Bkrông nói.

Sau đó, nhóm đối tượng đưa 3 người đến rẫy cà phê và liên tục cắt cử người giám sát. “Bọn chúng chỉ cho một nắm cơn, ít lương khô ăn và uống vài ngụm nước”, Y Yung Bkrông kể.

Nói về quá trình được giải cứu, Y Yung Bkrông cho biết: “Lúc đó trời tối, tôi nghe nhóm người này trao đổi với nhau là lực lượng công an đang bao vây. Nghe vậy tôi rất mừng vì biết mình sẽ được cứu. Khi lực lượng công an đến, nhóm tháo chạy. Lợi dụng lúc đó, tôi và Điểu Nguyên chạy thoát khỏi tầm súng của chúng, còn Y Dũn Bkrông không thoát được. Sau đó, tôi với Điểu Nguyên được lực lượng công an đưa về và báo tin cho gia đình”.

Y Dũn Bkrông, Đoản Nguyên, Y Yưng Bkrông vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Ngồi bên cạnh, vẫn chưa hết hoảng sợ, Y Dũn Bkrông kể lại, sau khi bị lực lượng công an truy bắt, nhóm này tiếp tục khống chế anh và chạy vào rừng sâu.

“Y Yưng Bkrông và Đoản Nguyên chạy thoát, được công an cứu, còn lại một mình, lại bị chúng đưa vào rừng nên tôi rất hoang mang. 4 ngày bị nhóm đối tượng khống chế, chỉ cho một nắm cơm nhỏ, tôi đói và mệt nhưng không có cách nào thoát được. Chỉ cần mình động mạnh cành cây là nó đưa súng lên dọa bắn”, Y Dũn Bkrông nhớ lại.

Đến đêm 14/6, khi lực lượng công an tấn công, truy bắt gắt gao, nhóm đối tượng tháo chạy thì Y Dũn Bkrông được giải cứu, đưa về trụ sở UBND xã Hòa Hiệp chăm sóc sức khỏe và bàn giao cho gia đình.

“Mình về, mẹ mừng lắm, bà con trong buôn cũng mừng, đến chia vui. Bây giờ ngồi ở nhà mới biết là mình còn sống. Cảm ơn công an rất nhiều”, Y Dũn Bkrông nói.

Nói về dự định những ngày tới, Đoản Nguyên cho biết, đợi cho sức khỏe ổn định thì 3 người sẽ trở lại công trình làm việc. “Chờ cho vết thương của Y Yưng Bkrông khỏi thì anh em mình lại đi làm. Mình mong lực lượng công an, quân đội truy bắt, xử lý những đối tượng này để người dân yên tâm”, Đoản Nguyên chia sẻ.

Bà H'Nhài Bkrông (mẹ Y Dũn Bkrông) cũng cho biết, những ngày qua, chính quyền địa phương, người dân trong buôn luôn đến động viên, chia vui cùng gia đình nên bà rất yên tâm. Khi nào sức khỏe của con ổn định thì bà sẽ cho đi làm lại.

