Khởi tố người phụ nữ phóng hoả đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 9/4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can với Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” trong vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

Tối 31/3, người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60, tổ 4, phường Phú Đô. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng điều 7 xe cứu hoả và triển khai lực lượng dập cháy, tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A. làm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2 và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Bị can Trần Thị Thanh Hải

Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nghi can gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải.

Sáng 1/4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, các điều tra viên phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai 5 tuổi.

Công an cho biết, quá trình điều tra xác định dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải gặp và nảy sinh tình cảm với anh Châu Việt H.

Đến cuối tháng 1/2022, Hải thông báo với anh H. việc mình có thai, nhưng gia đình H. ngăn cản, không cho hai người tiến đến hôn nhân nên hai bên thường xuyên xảy ra cãi vả.

Theo lời anh H., hai người yêu nhau được 2 năm, trong khoảng thời gian này, Hải thường xuyên nổi nóng, đập phá đồ đạc, thậm chí đốt cả máy tính của anh H. Nữ nghi phạm cũng không hề cho người yêu biết về nơi ở, hay gặp mặt bố mẹ của mình. Khi bố mẹ H. xin số để người lớn hai bên trao đổi, Hải từ chối không cho.

Mệt mỏi vì người yêu ghen tuông vô cớ, H. quyết định chia tay, chuyển chỗ trọ đến ở cùng anh họ là Hoàng Công V., tại ngõ 60, đường Phú Đô, phường Phú Đô. Biết được chỗ ở mới của người yêu và cho rằng chính anh V. là người ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với mình nên Hải sinh ý định trả thù.

Tối 31/3, Hải mua một chai xăng, khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh V. và châm lửa đốt. Sau 6 - 7 lần bật diêm, chiếc xe bùng cháy và lan nhanh cả tầng 1, khói lan lên cả tòa nhà. Vụ hoả hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương, 9 chiếc xe máy cháy rụi hoàn toàn, nhiều xe khác bị hư hỏng.