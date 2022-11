Khám phá Phú Quốc với loạt sự kiện thể thao, nghệ thuật hấp dẫn tháng 11

Sự kiện khó bỏ lỡ của cộng đồng yêu thể thao

Cộng đồng thể thao, đặc biệt là cộng đồng bộ môn ba môn phối hợp (triathlon) trong nước cũng như khu vực đang dồn sự chú ý về Phú Quốc, nơi lần đầu tiên giải đấu 5150 - thuộc hệ thống IRONMAN nổi tiếng, được tổ chức tại Việt Nam. Tên gọi 5150 xuất phát từ tổng quãng đường của cuộc đua là 51,5km, gồm: bơi biển 1,5km, đạp xe 40km và chạy 10km.

Được đánh giá sở hữu cự ly phù hợp với nhiều đối tượng, BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc thu hút cả các vận động viên không chuyên thi tài trong một cuộc đua tiêu chuẩn Olympic. Nhưng điểm khác biệt nhất của giải đấu là nơi tổ chức, Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina tại Bãi Trường. Đây là điểm đến được du khách nghỉ dưỡng sành sỏi yêu thích với các thương hiệu sang trọng: Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc.

Theo thông tin từ đại diện BTC, giải đấu sẽ quy tụ khoảng 3.000 vận động viên và du khách, khiến Bãi Trường trở thành tâm điểm của đảo ngọc trong tháng 11 này.

Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Community Run

Không những vận động viên mà các cổ động viên và du khách yêu thể thao cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm cung đường chạy dọc bờ biển xanh mát, tuyệt đẹp của Phu Quoc Marina khi tham gia giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Community Run. Mỗi bước chạy mang đến niềm vui, sảng khoái cho người chạy và cũng là món quà ý nghĩa dành cho các bé sơ sinh đang được hỗ trợ bởi quỹ từ thiện Newborns Vietnam.

Thông qua các hoạt động đào tạo khả năng tiên lượng các vấn đề ở trẻ sơ sinh cho bác sĩ, y tá trong hệ thống y tế, Newborns Vietnam đã giảm được 50% tỉ lệ tử vong sơ sinh, nâng tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ lên hơn 70% tại các bệnh viện sản nhi Đà Nẵng và Hà Nội. Từ năm 2021, các hoạt động của Newborns Vietnam được phủ đến những địa bàn khó khăn, thuộc vùng sâu, xa nhờ sự đồng hành của BIM Care, một dự án xã hội thuộc tập đoàn BIM Group.

Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Community Run dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày 19/11/2022 tại Phu Quoc Marina. Người dân địa phương và du khách ghé thăm Phú Quốc trong dịp này đều có thể đăng ký tham dự hoàn toàn miễn phí.

Lễ hội giải trí Phu Quoc Marina Beach Fest

Không chỉ chào đón các vận động viên và du khách bằng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, các món ăn ngon, Phu Quoc Marina còn tiếp thêm hứng khởi cho giải đấu BIM Group 5150 Phu Quoc 2022 bằng chuỗi sự kiện âm nhạc Phu Quoc Marina Beach Fest với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Mở cửa tự do trong 3 ngày từ 18-20/11, lễ hội hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách những bữa tiệc âm nhạc sôi động cùng sự góp mặt của dàn khách mời ca sĩ nổi tiếng.

Bầu không khí tiệc tùng kéo dài xuyên suốt giải đấu sẽ càng thêm trọn vẹn khi có thêm những món ăn ngon đến từ các gian hàng ẩm thực và các hoạt động giải trí náo nhiệt tại bể bơi 3 tầng độc đáo Phu Quoc Waterfront.

Hòa chung bầu không khí háo hức đón chờ giải đấu BIM Group 5150 Phu Quoc 2022, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn nổi tiếng tại Phu Quoc Marina như Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc,... cũng giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi dành cho vận động viên, du khách khi lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ như nhà hàng, quán bar, spa,... trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Lịch sự kiện thể thao – văn hóa tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina trong tháng 11/2022

Địa điểm: Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lễ hội biển Phu Quoc Marina Beach Fest 5 - "Color your way - Sóng sắc màu”

Thời gian: 18 – 20/11/2022.

Fanpage: Phu Quoc Marina Beach Fest

Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Community Run

Thời gian: 19/11/2022.

Giải thi đấu 3 môn phối hợp BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc – Best In Me

Thời gian: 20/11/2022.

Fanpage: BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc