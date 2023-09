ASIAD 19: Tuyển nữ Việt Nam dễ bị loại, phải chờ đối thủ Đông Nam Á 'giải cứu'

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thất bại với tỉ số 0-7 và rơi vào tình thế rất khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở môn bóng đá nữ ASIAD 19.

Theo thể thức do ban tổ chức môn bóng đá nữ ASIAD 19 công bố, sẽ có 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích cao nhất được vào vòng tứ kết. Ở bảng C, do có đội bỏ giải nên chỉ có đội tuyển nữ Triều Tiên và Singapore. Ở bảng này, chỉ có 1 suất đi tiếp dành cho đội đầu bảng và thuộc về đội Triều Tiên.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng bị loại.

Với vị trí thứ hai tại bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam phải so thành tích với các đội nhì bảng A, B và E. Thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp bất lợi lớn khi không được tính trận thắng 6-1 trước đội cuối bảng Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam được tính 3 điểm với chỉ số phụ là -5, thấp hơn đội nhì bảng B là Thái Lan. Phạm Hải Yến và đồng đội phải hi vọng đội nhì bảng A hoặc nhì bảng E có thành tích thấp hơn, nhưng những kịch bản này rất khó xảy ra.

Tại bảng A, đội tuyển nữ Uzbekistan đang xếp nhì bảng sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc. Đội bóng đến từ Trung Á đang có 3 điểm và hiệu số +6. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp trên Uzbekistan nếu đội bóng này thua với cách biệt từ 12 bàn trở lên. Nếu đội tuyển Trung Quốc (với hiệu số +16) thua với cách biệt... 22 bàn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp.

Đây là các kịch bản khó diễn ra. Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam không có hi vọng gì ở bảng A.

Tại bảng E, đội xếp nhì bảng là Philippines bằng điểm đội xếp thứ 3 là Myanmar. Trừ đi kết quả với đội đứng cuối bảng, Philippines và Myanmar mới được tính 0 điểm, hiệu số lần lượt là -4, -3, đều tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam.

Hai đội này gặp nhau ở trận đấu lúc 18h30 tối nay 28/9. Đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp khi hai đội này hoà nhau. Trong trường hợp đó, Philippines nhì bảng chỉ được tính 1 điểm và bị loại. Nếu trận đấu giữa Philippines và Myanmar kết thúc mà có tỉ số thắng thua, đội thắng giành vị trí nhì bảng, có 3 điểm và chỉ số phụ chắc chắn cao hơn đội tuyển Việt Nam.