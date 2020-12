Trung Quốc tự tin vượt Mỹ thành thị trường hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới

Trong quá khứ, các nhà chức trách Trung Quốc hiếm khi đưa ra các so sánh như vậy vì lo ngại sẽ gây ra các đòn trả đũa dữ dội và leo thang nỗ lực ngăn cản từ Washngton.

Tuy nhiên, Lian Weiliang - Phó chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) củng cố tầm nhìn này như một phần trong chiến lược tự cường của đất nước, được nêu ra trong kế hoạch phát triển 2021-25 và tầm nhìn 2035.

"Doanh số bán lẻ của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 tỷ NDT vào năm 2019, tăng hơn 42% so với năm 2015. Con số này sẽ sớm vượt qua Mỹ để trở thành thị trường hàng tiêu dùng hàng đầu”, ông Lian nói tại Diễn đàn Cải cách Trung Quốc tại vào cuối tuần trước.

Trung Quốc tự tin sẽ sớm vượt Mỹ trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

Lan nhấn mạnh Trung Quốc cần tận dụng lợi thế thị trường siêu lớn của mình, cố gắng xây dựng một hệ thống thị trường chất lượng cao trong năm năm.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), doanh số bán lẻ ở Trung Quốc đạt 41.200 tỷ NDT (6.200 tỷ USD) vào năm 2019, ngang với doanh số bán lẻ của Mỹ.

Giới chức Trung Quốc từ lâu đặt hy vọng khả năng thị trường nội địa rộng lớn của họ sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong khi các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm động lực tăng trưởng mới bằng cách tập trung vào thị trường nội địa và công nghệ sản xuất trong nước.

Mục điêu tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc vào năm 2035 ngụ ý rằng họ sẽ vượt Mỹ trong vòng 15 năm tới mặc dù tài liệu chính thức được công bố gần đây không đưa ra so sánh cụ thể.

Sau một thời gian bị đại dịch hãm chân, kinh tế Trung Quốc đang trở lại. NBS cho biết GDP của Trung Quốc tăng trưởng 0,7% trong 3 quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý III/2020, mức tăng này là 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,7% so với quý trước.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm nay trong khi ước đoán nền kinh tế Mỹ giảm 4,3%.

Wang Yiming, cựu phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết thị trường Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, ông này cũng cảnh báo tiêu dùng nội địa vẫn đang bị hạn chế bởi dịch bệnh, nợ hộ gia đình cao và khoảng cách thu nhập ngày càng lớn.

Han Yongwen, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc khuyến nghị chính phủ nên tập trung vào việc mở rộng phân khúc dân số có thu nhập trung bình trong năm năm tới, cố gắng nâng tỷ lệ của họ lên khoảng 40% dân số, tương đương 600 triệu người từ mức hiện tại là 29%.

“Nếu điều này được thực hiện, đó sẽ có một sự thúc đẩy rất lớn đối với tiêu dùng của Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế tiềm năng", ông này nhận định.