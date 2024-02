Du khách đội mưa vượt gió, dò từng bước lên chùa Đồng Yên Tử lễ Phật

Bà Phạm Thị Lan (ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, những năm trở lại đây, bà thường cùng con cháu đi Yên Tử dịp đầu năm. Năm nay, Yên Tử gió to, mưa phùn, sương mù dày đặc hơn. Tuy vậy, bà cũng cố gắng hoàn thành hành trình của mình, với ước nguyện một năm mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.