Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội

Người dân đặt lễ, khấn cầu may mắn, bình an trong năm mới tại ban thờ chính trong động Hương Tích. Nhiều người dừng lại ở lối ra trong động để hứng những giọt nước chảy ra từ khối nhũ đá với mong muốn cầu may cho năm mới.