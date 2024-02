Xem nữ 'kỵ sĩ nông dân' tranh tài tại lễ hội đua ngựa độc nhất vô nhị Phú Yên

Cứ đến mùng 9 tháng Giêng hàng năm, người dân và du khách tấp nập đổ về Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) xem hội đua ngựa. Đây là hoạt động văn hoá đặc sắc, độc nhất vô nhị không chỉ riêng tỉnh Phú Yên mà còn của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm nay, 32 "kỵ sĩ nông dân" cùng 32 chú ngựa đến từ các xã thuộc huyện Tuy An cùng tham gia hội đua.