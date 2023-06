Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Tháng 4/2018, báo điện tử VTC News đăng tải loạt bài điều tra về tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời vạch trần các ổ nhóm truyền đạo trái phép ở nhiều địa phương khiến bao gia đình ly tán, tan cửa nát nhà gây được tiếng vang lớn.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã điều tra, ngăn chặn và đẩy lùi khỏi đời sống xã hội những điểm, nhóm truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, hàn gắn rạn nứt cho bao gia đình có người thân trót sa chân vào hội nhóm này.

Thế nhưng, với dã tâm muốn hưởng lạc trên nỗi đau khổ của những Thánh đồ nhẹ dạ cả tin, một số kẻ được hưởng lợi từ tổ chức này ẩn mình chờ thời, chuyển sang hoạt động bí mật, bằng các chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, xảo trá, tránh sự phát giác, xử lý của các cơ quan chức năng.

Tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trở lại.

Chiều 20/5/2023, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường và Công an phường Dương Nội có sự phối hợp của nhóm phóng viên VTC News đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo.

Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Phóng viên VTC News thâm nhập tà giáo này để trở thành "Thánh đồ" qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ... nhằm thu thập những chứng cứ, tài liệu. Từ hôm nay, báo điện tử VTC News sẽ lần lượt đăng tải loạt bài điều tra đặc biệt phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình.

Qua đó, chúng tôi một lần nữa sẽ nỗ lực thức tỉnh những “Thánh đồ” đã trót lầm đường lạc lối. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cùng với cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xóa sổ tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời này ra khỏi đời sống xã hội.

***

Trong vai một phụ nữ có công việc tự do, yêu thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, tôi làm quen được với Phương Thanh, cô gái 9x xinh xắn đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là Kinh Thánh, dần chiêu dụ họ thành Thánh đồ của Hội Thánh - tổ chức tà đạo từng khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, con cái trở mặt với bố mẹ, vợ chồng ly tán… Sau này, tôi mới được biết và nhận chân Kinh Thánh của họ là thứ được các nhóm tà đạo lấy ra các đoạn trích đủ các loại ở đâu đó rồi cắt ghép trở thành “giáo trình” truyền bá, lôi kéo người tham gia để phấn đấu đạt được phẩm cấp gọi là "Thánh đồ". Buổi nói chuyện của tôi với Phương Thanh kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô gái say sưa nói về thế giới tâm linh, khoa học và đặc biệt là cuốn bí kíp vạn năng trong đời sống được gọi là Kinh Thánh.

Qua buổi gieo duyên khai tâm ấy, dường như cô gái truyền đạo thấy tôi đã có đức tin, đã muốn được tận thấy cuốn sách vàng Kinh Thánh, Phương Thanh mới chấp nhận để tôi gặp chị Liên - người được úp mở giới thiệu có chức vụ trong Hội Thánh.

Trước khi người phụ nữ này tới điểm hẹn, ngoài Thanh, tôi còn có cơ hội được gặp một người khác trong Hội Thánh tên Thơm, cùng tới để chăm sóc tôi. Phương Thanh chỉ là người gieo duyên lành trong buổi ban đầu, người sẽ sát cánh kề vai cùng tôi trong những ngày tới chính là chị Thơm.

Người phụ nữ tên Liên tới điểm hẹn với trang phục công sở, chiếc cặp nặng trịch. Vừa gặp mặt, chị Liên tỏ ra rất thân thiện, nói chuyện cởi mở giống như những người bạn thân thiết lâu năm nay mới có dịp gặp lại.

“Em có tin vào Ông Trời không?”, “Ai biết trước được tương lai - chính là Ông Trời”, chị Liên hỏi tôi và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện như để thăm dò thái độ và nắm bắt tâm lý người nghe.

Biết tôi là người thích đọc sách, chị Liên đi ngay vào chủ đề chính - quảng cáo cho "kho báu" Kinh Thánh bằng một thái độ sùng kính và giọng nói thao thao bất tuyệt. Nghe những lời nói của chị tôi cứ như bị cuốn theo bài diễn thuyết được tua quá nhiều lần từ một chiếc máy ghi âm.

Thấy tôi như muốn nuốt lấy từng lời và tỏ ra quan tâm về cuốn sách hội tụ 8 cái nhất ấy, người phụ nữ này dùng chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm hứng tiếp tục gợi mở về những giá trị của cuốn sách.

Không chỉ hội tụ 8 cái nhất, chị Liên còn đặc biệt nhấn mạnh, cuốn sách mang yếu tố tâm linh nhưng là tâm linh khoa học, là khoa học lịch sử và tri thức và cũng là cuốn sách tiên tri.

“Kinh Thánh được chép từ 1.500 năm trước Công nguyên. Tới nay, Kinh Thánh đã ra đời được 3.500 năm và hiện đã xuất bản 6,5 tỷ bản, được bán hết trên toàn thế giới. Như vậy có ít nhất 6,5 tỷ người đọc cuốn sách này, tức là 2/3 dân số thế giới. Cuốn sách được đấu giá tới 14,2 triệu USD, tức khoảng 300 tỷ đồng, hiện được dịch ra 2.400 thứ tiếng.

Kinh Thánh khác biệt với tất cả những cuốn sách trên cõi đời này. Nó được coi là cuốn bách khoa toàn thư với hơn 10 lĩnh vực trải dọc từ kinh tế, pháp luật, hội họa, giáo dục… Chỉ từ một cuốn Kinh Thánh, rất nhiều tác giả đã được truyền cảm hứng cho ra đời những cuốn sách khác, đôi khi còn trích dẫn lấy nguồn từ cuốn sách này”, chị Liên nhấn mạnh.

Sau khi nói đã thấy đủ, người nghe chừng đã ngấm, chị Liên mới cẩn thận lấy từ trong chiếc cặp mà chị xách lệch cả người ra một cuốn sách dày cộp và bảo đây chính là Kinh Thánh.

Chị bảo, nó bao gồm cả chiều dài lịch sử, trong ruột chứa đựng những điều bí ẩn, sâu thẳm và giá trị của cuốn sách hơn bất cứ vàng, bạc, kim cương nào cũng như những gì quý giá trên thế giới.

“Kinh Thánh cho biết đúng 100% vì 99% những lời tiên tri đã đúng hết rồi”, thấy người nghe gật gù, chị Liên lấy ra chiếc laptop. Thoăn thoắt bật máy tính, mở slide, chị lại nói không ngừng nghỉ.

Cảm thấy tôi đã bị hớp hồn bởi những giá trị vô biên từ Kinh Thánh và những điều vừa được mình giới thiệu, chị Liên chuyển chủ đề sang Ông Trời - câu chuyện đã bị tạm ngắt một cách úp úp mở mở ngay từ lúc bắt đầu gặp mặt. Người phụ nữ này nói “chắc như đinh đóng cột”, Ông Trời có quyền năng vô biên, quản trị sinh tử và họa phước của loài người.

Đang cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi về khái niệm Ông Trời cao cả vô biên, thấy bạn sinh viên ngồi bên cạnh lật từng trang sách, chị Liên liền tạm dừng chia sẻ với tôi và quay sang ngọt nhạt với bạn sinh viên này rồi tự nhận hai người là “đồng học”, cùng chung mái trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khi muốn “kết bạn đồng học” để sau này giao lưu, mời tới một câu lạc bộ nhưng nhận về thái độ thờ ơ của bạn sinh viên, người phụ nữ này chào rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện Ông Trời và Kinh Thánh với tôi.

Để dần đưa tôi vào những nội dung của cuốn Kinh Thánh mà mình đang cầm trên tay, chị Liên tiếp tục trình bày: “Trước khi biết nội dung tuyệt vời trong Kinh Thánh, em phải tin những lời Kinh Thánh viết là sự thật, được khoa học chứng minh chứ không phải vô căn cứ”. Chị Liên nói và hé cho tôi xem một vài câu được viết trong cuốn sách này.

Tôi mơ hồ với từng câu chữ viết trong đó và cũng không hiểu lời tiên tri thể hiện ở đâu. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, chị Liên nhanh nhẹn giải thích: “Trong Kinh Thánh đóng ấn bằng ví dụ, tất cả lời trong Kinh Thánh là ví dụ, là hình bóng nên bản thân nhiều người dù đọc thuộc Kinh Thánh nhưng cũng không hiểu ý của Đức Chúa Trời cũng như sự màu nhiệm trong đó”.

Lúc này, chị Liên đã không còn dùng từ Ông Trời mà chuyển hẳn sang gọi bằng Đức Chúa Trời. Dường như chị muốn sử dụng bằng một từ gần gũi với tất cả để dẫn dắt đến một khái niệm cao siêu hơn.

Nhìn người bên cạnh nghe giải thích nhưng vẫn mơ hồ về việc Kinh Thánh đóng ấn bằng ví dụ, chị Liên bật cho tôi xem video nói về những Lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh.

Đó chính là một trong những ví dụ được ghi chép trong cuốn sách “vạn năng” đang để trước mặt chúng tôi mà theo chị Liên, người nghe nếu không được giải thích ví dụ đó thì không thể lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa cũng như Lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

“Chúa trải Bắc cực ra trên vùng trống, treo Trái đất trong khoảng không”, đây là một câu trong Kinh Thánh. Lúc đó người dân không tin Trái đất có thể lơ lửng trong không gian nhưng tới thế kỷ XVI, XVII thì đã chứng minh Trái đất lơ lửng trong không gian. Như vậy từ 3.500 năm trước Kinh Thánh đã nói ra được điều đó”, chị Liên tự tin giảng giải.

Đang nghe thuyết giảng, tôi xin phép ra ngoài vài phút. Trong lúc này, chị Liên to nhỏ bảo chị Thơm, mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là để khai tâm, mở được tấm lòng của tôi. Chị khai quang mở đường cho sau này các chị em chia sẻ tiếp theo cho tôi được dễ dàng hơn.

Lúc tôi trở lại, hai người ngừng to nhỏ và lại nở nụ cười thân thiện với tôi. Tôi ngỏ ý muốn mua cuốn Kinh Thánh về nhà đọc và nghiền ngẫm. Chị Liên ngập ngừng một chút rồi bảo, sách này Nhà xuất bản Tôn giáo có bán nhưng chị khuyên em cứ nghe, khi thấy lòng thông trí sáng, Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho em có được Kinh Thánh. “Khi nghe hiểu giá trị hẵng mua vì giờ mua đọc em cũng không hiểu. Đức Chúa Trời mở ấn thì mình đọc mới hiểu và mới thấy giá trị. Đọc để xem mình được lợi ích hay phước lành gì thông qua Đức Chúa Trời”, chị Liên khuyên tôi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chia sẻ, thấy tôi đã “no nê” những lời răn dạy, chị Liên lấy lý do có việc bận nên xin phép rời đi trước. Trước khi đi, chị vẫn không quên nâng giá trị của Đức Chúa Trời cũng như Kinh Thánh là lời của Ngài. Mặc dù những câu hỏi của người phụ nữ này về Kinh Thánh tôi đều trả lời ấp úng rồi gật đầu cho qua, thậm chí có lúc tôi nói rất thành thật “em không biết” nhưng người phụ nữ này vẫn tán dương tôi. Chị ta khen hôm nay tôi nghe và hiểu được những gì Kinh Thánh chép là đã có phước lành, được Đức Chúa Trời yêu mến và đã mở tai, mở mắt cho. Bởi, nhiều người không có được phước lành đó thì đọc hay được chia sẻ cũng không hiểu. Điều này, theo chị Liên là “duyên trời”.

“Em cứ nghe chăm chỉ vài buổi là có thể hiểu lẽ thật của Kinh Thánh và hiểu được ý muốn của Đức Chúa trời, biết được lời tiên tri của thời đại ngày nay là gì. Đây là quan trọng nhất. Biết được tương lai sẽ hoạch định được cuộc sống của mình”, chị Liên nhấn mạnh rồi thu dọn đồ đạc rời đi, để lại tôi cùng Thơm ngồi tiếp tục câu chuyện.

Và từ Thơm, tôi bắt đầu những buổi học lời trong Kinh Thánh qua phần mềm Zoom, bắt đầu được dẫn dắt vào mê cung thay đổi cuộc đời từ bình thường sa vào vùng mê ám.

* Trong toàn bộ phóng sự này, tên nhân vật đã được thay đổi.