‘Hội thánh Đức chúa trời mẹ’ tái xuất ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 7/4, trả lời VTC News, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một hộ dân trên địa bàn tổ chức truyền đạo "Đức chúa trời mẹ" trái phép.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương và công an đã vào cuộc xử lý dứt điểm.

Nhóm người theo 'Hội thánh Đức chúa trời mę' trái phép .

Chiều 4/4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an xã Phúc Sơn phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Lực lượng chức năng lập biên bản sự việc, thu giữ tại hiện trường 2 quyền kinh thánh Cựu ước và tân ước; 1 máy tính laptop (máy tính dùng để tuyên truyền đạo); 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng; 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ... Sau đó, những người liên quan được mời đến sở UBND xã Phúc Sơn để làm rõ sự việc.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này đang thực hiện các nghi lễ sinh hoạt của "Hội thánh Đức chúa trời mę" trái phép, do Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia hội thánh.

Hiện Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.