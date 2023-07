Tôi trở thành 'Thánh đồ' Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

'Tổ quỷ' Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ - Tổ chức tội ác.

Một Chủ nhật đầu tháng 12/2022, phóng viên VTC News nhận được cuộc điện thoại lạ. Giọng nói như cầu cứu của cô gái trẻ khiến tôi chú ý. Sau khi thăm dò, biết tôi đúng là người từng viết về Hội Thánh Đức Chúa Trời năm 2018, cô bắt đầu kể qua về bản thân, về những tháng ngày sống trong địa ngục trần gian bởi tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời ngay giữa lòng Thủ đô, khiến cô trở nên thân tàn ma dại, sống như đã chết, nhiều lần tự sát bất thành.

Lần cuối cùng, khi sắp đưa chân nhảy từ tầng 8 một chung cư xuống, cô gái chợt như bừng tỉnh. “Có chết hay không thì trước khi chết em cũng phải tìm hiểu xem Hội Thánh này là như thế nào. Em sẽ tìm hiểu lại lần nữa trước khi đưa ra quyết định”, cô gái quả quyết. Cô đã mất một thời gian dài tự tìm lại chính mình, tìm lại lý trí, nghị lực từ sự thương yêu, bảo vệ, che chở, chăm sóc từ đấng sinh thành và từ những người có lương tri.

Cô gái cũng thường xuyên liên lạc với tôi, cung cấp những thông tin, tài liệu, chứng cứ xác thực về nhóm tà đạo này. Nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch "vạch mặt" tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, một thời gian dài, cứ mỗi lần hẹn gặp, cô gái ấy lại viện lý do từ chối. Rồi một ngày đầu tháng 1/2023, cô chủ động gọi cho tôi, mời lên Hà Nội gặp gỡ một cựu nhóm trưởng và một số “Thánh đồ” khác cũng mới thoát ra khỏi tổ chức tà đạo.

Tại buổi gặp mặt, cô gái - chính là vợ một Khu vực trưởng và vị cựu Nhóm trưởng đã cung cấp tất cả những thông tin, tài liệu, hình ảnh họ thu thập được trong thời gian tham gia tà đạo. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn thâm nhập Hội Thánh này, họ đều xua tay và cảnh báo: “Các anh muốn thâm nhập thì hãy suy nghĩ cẩn trọng, không khéo là các anh sẽ mất người đấy”.

“Vì sao?”, tôi hỏi.

“Vì họ sẽ dùng các thủ đoạn tẩy não phóng viên của các anh, chứ chẳng có bùa mê thuốc lú gì đâu”, vị cựu trưởng nhóm cảnh báo.

Ngay đêm hôm đó, tôi viết báo cáo, lên kế hoạch tác nghiệp và xin ý kiến Ban Biên tập. Trong báo cáo, tôi cũng ghi rõ lời cảnh báo của cô gái. Sau khi được Ban Biên tập phê duyệt và chỉ đạo, nhóm phóng viên chúng tôi lần lượt hẹn gặp các nạn nhân, những nhân chứng sống thoát ra từ tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Hà Nội. Mỗi nhân vật là một cảnh đời, một nỗi đau mà chúng tôi tự hỏi, không biết bao giờ họ mới thoát khỏi ám ảnh về những tháng năm họ chôn vùi tuổi thanh xuân, chôn vùi bao hoài bão, mơ ước trong “địa ngục trần gian” tà giáo?

Từ những chia sẻ, những thông tin, tài liệu thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là một tà giáo, với hàng loạt chiêu thức thao túng tâm lý để dụ dỗ, mê hoặc và đe dọa tinh thần những người yếu bóng vía, thiếu hiểu biết. Mọi việc làm của họ mục đích cuối cùng là thông qua các nghi thức, các buổi lễ thờ phượng để các “Thánh đồ” cung phụng tiền bạc cho hội này, để những kẻ từ cấp trưởng nhóm trở lên đến chấp sự, tổng hội trưởng ăn chơi, hưởng lạc.

Những ngày sau đó, thông qua các mối quan hệ, chúng tôi tiếp cận được một “Thánh đồ” đang tham gia tại khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội), ngỏ ý muốn người này giúp đỡ để được thâm nhập vào Hội.

Tuy nhiên, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, rồi cả tháng trôi qua. Hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn chúng tôi gửi đi mà không có phản hồi. Bất ngờ, gần 12h đêm 22/3/2023, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ với nội dung: “Em vừa ra khỏi Hội Thánh, sau khi được chị Mai (tên nhân vật đã thay đổi - PV) chia sẻ cho một số sự thật đằng sau mà em không biết. Em vẫn còn tài khoản Telegram và có nhiều tài liệu truyền đạo của Hội Thánh, cũng từng được đi đến nhiều điểm nhóm dự lễ của bên đó. Nếu anh cần thì em sẽ gửi và giúp anh thâm nhập vào hội này”.

Tôi mừng như trúng xổ số độc đắc, vì ngay sau đó, nữ “Thánh đồ” này gửi cho tôi một loạt thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời hẹn chúng tôi lên Hà Nội gặp để cùng bàn cách thâm nhập vào Hội Thánh.

Một buổi chiều đầu tháng 4/2023, tại Hà Nội, trong vai một người có công việc tự do, thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, nữ phóng viên trong nhóm chúng tôi làm quen được với một nữ “Thánh đồ” 9x xinh xắn, đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là Kinh Thánh, dần chiêu dụ họ thành “Thánh đồ” của Hội Thánh. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ với các nội dung thế giới tâm linh, khoa học và đặc biệt là cuốn bí kíp vạn năng trong đời sống được gọi là Kinh Thánh.

Sau buổi gieo duyên khai tâm ấy, dường như cô gái truyền đạo thấy phóng viên nhập vai đã có đức tin, đã muốn được tận thấy cuốn sách vàng Kinh Thánh, cô gái mới chấp nhận để phóng viên gặp chị Liên - người được úp mở giới thiệu có chức vụ trong Hội Thánh.

Kể từ lần đầu gặp gỡ với các chức sắc, các “Thánh đồ” trong tà giáo này, phóng viên VTC News đã tham gia 10 buổi học Kinh Thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của hội, với những phần vừa học, vừa được “kiểm tra bài cũ”, gây được niềm tin tưởng mạnh mẽ với “Thánh đồ” đã dẫn dắt cũng như “Đấng tiên tri”.

Một buổi tối sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, phóng viên được tham dự lễ Baptem tại một chung cư trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội). Baptem là cấp cứu, là sự khẩn cấp về phần linh hồn và Hội Thánh cần cấp cứu càng sớm càng tốt, không được chậm trễ, không được kéo dài thời gian để nhận được sự cứu rỗi.

Sau khi một chấp sự là “Đấng tiên tri” đọc những lời kinh, 10 gáo nước dội xuống đầu, lắng nghe những lời cầu nguyện của chấp sự trong “sào huyệt” của tà đạo, nữ phóng viên VTC News thành “Thánh đồ” Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những ngày sau đó, phóng viên tiếp tục tham gia lễ Vượt qua, lễ thờ phượng Sabat thứ Bảy theo chỉ dẫn của người có chức vụ trong tà đạo này.

Thông qua quá trình nhập vai, thực hành các nghi lễ cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là một tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động suốt nhiều năm qua giữa lòng Hà Nội.

Sau gần 6 tháng vào cuộc, ngày 20/5/2023, nhóm PV VTC News phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội, Công an phường Dương Nội kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm nữ “Thánh đồ” đang hoạt động tôn giáo trái phép mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 20/5, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất căn phòng tầng 6 một khách sạn trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 5 nữ giới đang sinh hoạt tôn giáo trái phép, trùm khăn kín đầu. Màn hình máy tính hiển thị tài liệu tuyên truyền trái phép về tôn giáo. Trên mặt bàn là tiền dâng lễ và một số vật dụng khác. Lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu những người này về trụ sở Công an phường Dương Nội lấy lời khai, viết bản tường trình sự việc, làm cơ sở để xử lý.

Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập nhóm tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Một cán bộ công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sau thời điểm năm 2018, báo chí vào cuộc phanh phui, tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời có lắng xuống. Nhưng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các hội nhóm này chuyển sang hoạt động trái phép bằng cách liên lạc, hội họp, chia sẻ với nhau qua các nền tảng trên không gian mạng, càng làm khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Những kẻ này dùng nhiều thủ đoạn nhằm dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, khủng bố tinh thần đối tượng mà họ nhắm đến. Thực chất là để tiền bạc của các “Thánh đồ” cống nạp qua hình thức dâng lễ chảy vào túi những kẻ có chức vụ, tự phong là “Đấng tiên tri”.