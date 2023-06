Bộ Công an: Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động mang tính tà đạo, lợi dụng giáo lý để trục lợi

(VTC News) -

Sáng 30/6, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng A02 (Bộ Công an) thông tin các phương thức hoạt động cũng như hệ lụy tà đạo mượn danh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ gây ra với đời sống xã hội.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng A02 (Bộ Công an) thông tin tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Đinh Việt Dũng, đây là giáo phái chưa được công nhận tổ chức tại Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị kiềm chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lén lút hoạt động và phục hồi trở lại. Số đối tượng cầm đầu, cốt cán của Hội Thánh có những điều chỉnh về phương thức, thủ đoạn hoạt động để đối phó với công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý của các cơ quan chức năng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động, sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự.

Trước tình trạng các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền, phát triển các hội nhóm gây phức tạp đến an ninh trật tự, Bộ Công an đã trao đổi với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản thông báo khẳng định Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng tích cực đấu tranh, tuyên truyền, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo và sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Bên cạnh đó, công an xác minh đơn tố cáo của công dân, vận động, giải thích để người dân từ bỏ, không tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Công an các địa phương kiểm tra, giải tán các địa điểm thuê để mở văn phòng công ty, cửa hàng kinh doanh làm bình phong cho hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

“Bộ Công an khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ các thành viên Hội Thánh này, tránh bị lợi dụng, gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội”, Đại tá Đinh Viết Dũng nói.

Từ 19/6, Báo điện tử VTC News đăng tải loạt bài điều tra đặc biệt phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình. Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Qua đó, VTC News mong muốn thức tỉnh những “Thánh đồ” đã trót lầm đường lạc lối. Báo sẽ phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xóa sổ tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ra khỏi đời sống xã hội.

