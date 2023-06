Những năm tháng tuyệt vọng của nữ Thánh đồ 9x ở ‘tổ quỷ’ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Cơn ác mộng của cô gái 9x trong tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng... là những mỹ từ mà mọi người dành cho Nguyễn Thị Tuyết Mai sau khi tiếp xúc với cô gái sinh năm 1995. Mai mang trong mình rất nhiều năng khiếu, từ ca hát, đánh đàn tới khả năng làm MC. Mai cũng từng có tất cả: gia đình, bạn bè và cả tương lai rộng mở phía trước.

5 năm tham gia Hội Thánh này, tất cả những điều tốt đẹp ấy dần khép lại trước mắt Mai mà do lòng tin mù quáng quá lớn nên mãi Mai vẫn chưa cảm nhận được. Chỉ tới khi cô giật mình nhận ra, nơi ấy là địa ngục trần gian, là mô hình đa cấp cực đoan, là sự dối trá nhấn chìm rất nhiều tương lai và hạnh phúc... thì cô mới dùng cánh tay yếu ớt của mình để cố mở lại cánh cửa đang dần khép ấy và quay trở lại cuôc sống mình vốn thuộc về.

Trong quán cà phê nằm sâu trong con ngõ ở Hà Nội, trong câu chuyện với phóng viên Mai không giấu được sự phẫn uất mỗi khi nhắc tới Hội Thánh và những chiêu trò tẩy não của những người được gọi là Đấng tiên tri.

Mai bảo, cô bắt đầu biết đến tổ chức này cũng từ một buổi ngồi trong quán cà phê. Hôm ấy là một buổi chiều tháng 10/2016, Mai đang nghỉ ngơi sau kỳ thực tập. Một người bạn thân mời cô cà phê và Mai đã nhận lời. Khi đến nơi, ngoài bạn của mình, Mai còn thấy một người lạ đi cùng.

Không chỉ đa tài, Mai còn là cô nữ sinh ham đọc sách. Khi nghe bạn thân giới thiệu về cuốn sách được gọi là Kinh Thánh nổi tiếng và có nhiều kiến thức hay, tin tưởng bạn, cũng tò mò về cuốn sách nên cô không cảnh giác, chăm chú lắng nghe.

“Đến cuối buổi, em được chia sẻ về Ngày tận thế, khi ấy Trái Đất sẽ bị hủy diệt, nhưng lại có phương pháp để em có thể sống sót trong ngày đó. Câu chuyện đang lúc kịch tính nhất thì hai bạn hẹn sang buổi khác. Ở buổi hẹn ấy, họ hứa sẽ chia sẻ cách thức sống sót cho em”, Mai trải lòng và cho hay, thời điểm đó, Mai vẫn chưa biết, bạn của mình là “Thánh đồ”.

Đúng như lời hẹn, trong buổi gặp thứ hai, Mai được nghe về cách sống sót trong Ngày tận thế, đó là nghi lễ Vượt qua. Trong nghi lễ này, những mị hoặc về sự bảo vệ tuyệt đối của Đức Chúa Trời, có được sự sống đời đời sau khi ăn bánh, uống rượu nho Mai vẫn đủ tỉnh táo để không đặt niềm tin.

“Thấy em băn khoăn, bạn em gọi cho một người có chức vụ trong Hội Thánh này. Không biết hai người nói chuyện gì với nhau, nhưng gương mặt của bạn em khá căng thẳng.

Điện thoại vừa tắt, bạn ấy quay sang nói với em, người có chức vụ kia bảo: “Giờ không dẫn dắt bạn ấy đi, định để bạn ấy chết à?”. Phải mãi sau này em mới biết, những gì mình đang được nghe, đang được tiếp xúc thực chất là chiêu trò dẫn dụ, tẩy não của tổ chức đó”, Mai kể.

Trước sự dẫn dắt và giới thiệu của bạn, Mai tới một căn chung cư để được làm nghi lễ bảo vệ. Ở đó, không có đồ thờ mà chỉ đơn thuần như văn phòng làm việc. 6 - 7 người trong phòng chào đón Mai nhiệt tình, ân cần hỏi han giống như người thân trong gia đình.

“Ấn tượng đầu tiên họ dành cho em khá tốt, nhưng em vẫn chưa tin lời bạn mình nói về Ngày tận thế. Dù vậy, em quyết định ở trong môi trường này vì thấy tâm lý mình thoải mái trước sự cởi mở, thân thiện của tất cả mọi người. Hơn nữa, em cũng đang rảnh rỗi, lại thích đọc sách nên luôn coi đây như một câu lạc bộ để mình giải tỏa stress.

Sau này khi tham gia sâu và lâu vào tổ chức này, em mới hiểu, việc dừng lại ở nội dung kịch tính nhất hay tạo sự thân thiện, cởi mở chính là cách mọi người được đào tạo để thao túng tâm lý, làm sao truyền đạo hiệu quả, dẫn dắt nhiều người vào tà đạo”, Mai chia sẻ.

Trước khi làm lễ Vượt qua chính thức diễn ra vào tháng Tư hàng năm, Mai được làm lễ Baptem để như lời các Đấng tiên tri ở đây nói, giúp Mai được bảo vệ trong Ngày tận thế.

Tuy nhiên, thời điểm này, đức tin trong Mai chưa đủ lớn để có thể đánh đổi tương lai cho một tôn giáo mà mình chưa hiểu gì về nó. Thế nhưng, tâm trí Mai lại bị thao túng bởi những lời đe dọa từ tổ chức này về Hồ lửa Địa ngục, Ngày tận thế, cuộc sống nhiều bất trắc hơn nếu Mai rời Hội hay không đi truyền đạo... khiến một nữ sinh như Mai không thể thoát ra khỏi sự sợ hãi.

“Họ trích một câu trong Kinh Thánh của họ “Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn”, và dẫn ra câu chuyện có trường hợp bỏ Hội Thánh đã bị tai nạn qua đời hay bị điên, lang thang trong nghĩa trang, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

Những dẫn chứng ấy khiến em phân vân. Em thêm sợ hãi khi phát hiện đây là một tôn giáo và sử dụng Google tìm kiếm thông tin về tổ chức này.

Những gì em tìm được đều nói Hội Thánh này truyền bá mê tín dị đoan, nhưng khi hỏi bạn của em thì bạn ấy không trả lời qua tin nhắn mà bảo em tới Sion - nơi Đức Chúa Trời ngự, trực tiếp trị vì và hứa ban sự tha tội, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể của giao ước mới - để nói chuyện trực tiếp”, Mai nhớ lại.

Những thông tin được tạo nên bởi những người bên ngoài Hội Thánh này đều là những thông tin vu khống, giả dối, chỉ nên nghe lời Đấng tiên tri trong Hội, không nghe lời bất cứ ai ngoài tổ chức này, kể cả bố mẹ mình.

Họ còn nói, việc Mai đọc được thông tin trái chiều trên mạng là được đưa ra từ ma quỷ ra. Nếu Mai tin những lời ấy thì cô sẽ mất linh hồn và sẽ đi vào Hồ lửa Địa ngục, gặp rất nhiều rủi ro, tai nạn.

Tổ chức này còn gieo vào Mai suy nghĩ, bố mẹ là người sinh ra mình nhưng chỉ là bố mẹ về phần xác thịt, phần linh hồn họ thuộc về ma quỷ nên sẽ bị ma quỷ sai khiến. Chính vì thế, không được tin bố mẹ mình.

“Thời điểm đó, em được dạy dỗ giống như cách ly khỏi thế giới bên ngoài, không được tiếp xúc với bạn bè và bố mẹ nhiều, nên dành thời gian nhiều nhất đến đây để học Kinh Thánh. Họ dạy, chỉ cần rời xa Đức Chúa Trời một chút thôi sẽ bị ma quỷ lôi kéo”, Mai hồi tưởng.

Những buổi tới Sion, Mai và các anh chị em khác chỉ nói về Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Kinh Thánh, nước Thiên đàng, thờ phượng, cầu nguyện… mà không hề được nhắc tới chuyện học hành, công việc cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội.

Sau những bài học tại đây, Mai không lên mạng tìm kiếm thông tin về tổ chức này nữa và càng sợ đi ra ngoài xã hội. Mai cũng thêm phần tin tưởng Hội Thánh hơn vì nghĩ, đây là nơi an toàn, bên ngoài xã hội thuộc về ma quỷ.

Vừa học cái gọi là Kinh Thánh của họ, Mai vừa phải làm đồ án tốt nghiệp, cô gần như không có thời gian trống. Có những hôm đi học cả ngày, tối về chưa kịp ăn, Mai lại nhận được cuộc gọi từ người trong tổ chức báo tới học.

Mai từ chối vì mệt, nhưng họ vẫn gọi, gọi rất nhiều. Lúc họ thuyết phục bằng tình yêu thương, lúc lại mang Hồ lửa Địa ngục, Ngày tận thế ra dọa. Họ còn dùng chiêu thức, nói bài học hôm nay rất quan trọng và chỉ được học một lần để đánh vào sự tò mò của Mai, lôi kéo bằng được cô tới buổi giảng.

Trong trí nhớ của Mai, mỗi bài học là một nội dung khác nhau, có lúc đưa ra khoa học, có lúc đưa ra những dữ kiện lịch sử, có lúc lại là những nội dung liên quan biến động, sự kiện chấn động thế giới…

Khi một lý thuyết nói ra nhưng không đúng, chưa xảy ra, chưa ứng nghiệm thì Đấng tiên tri ở đây sẽ thao túng tâm lý “Thánh đồ” bằng lý lẽ, Đức Chúa Trời cho thêm thời gian để các anh chị em trong Hội Thánh làm điều này, điều khác, giống như ăn năn chuộc lỗi.

Mai từng đem thắc mắc hỏi bạn mình, hỏi cả người có chức vụ cao trong tổ chức thì nhận được câu trả lời, chắc vài tháng nữa. Và Mai lại được học bài Chàng rể tới trễ, nói về việc Đức chúa Giêsu sẽ đến muộn để đón các con của Ngài, tức Ngày tận thế sẽ được lùi lại. “Năm nào chúng em cũng được học như thế. Đầu năm được học giống như chỉ vài tháng nữa thôi là tận thế nên phải đi truyền đạo nhiều, cứu thêm nhiều người vào trong Hội Thánh nhưng giữa năm không thấy tận thế, cuối năm không thấy thì lại được học bài Chàng rể tới trễ. Hội Thánh cũng dạy chúng em, đi chơi ngoài xã hội là ham mến thế gian, những người như thế sẽ bị rủa xả. Hay đi làm kiếm tiền, đi học sẽ quên mất Chúa Trời thì không có được phước và may mắn”. Nói rồi Mai trầm tư nhớ lại những năm tháng mình bị cuốn vào vòng xoáy truyền đạo, bỏ quên chức trách của một người con, cũng chẳng giữ được trái tim nhiệt huyết, tình yêu dành cho ca hát, đọc sách.

Nơi đó còn dạy Mai, trong Hội Thánh này, các “Thánh đồ” như nhánh nho, Đức Chúa Trời là cây nho. Nếu nhánh nho không ra trái sẽ bị Đức Chúa Trời đốn đi và ném vào Hồ lửa. Điều đó cũng có nghĩa, các “Thánh đồ” như Mai không kết nối được người vào Hội Thánh sẽ bị ném vào Hồ lửa.

Phần vì thương những người khác sắp chịu cảnh khổ của Ngày tận thế, phần vì sợ bị rủa xả, ném xuống Hồ lửa nên Mai cũng như nhiều “Thánh đồ” khác gác công việc, học hành hay những mối quan hệ xã hội để tập trung truyền đạo. Thậm chí có bao nhiêu tiền, họ tập trung hết cho việc truyền đạo.

Mai nhớ có lần, khi nhóm gặp gỡ nhau qua Zoom, có bạn bảo đã khóc rất nhiều vì mấy tháng nay chỉ ăn mì tôm để dành tiền chuyên tâm truyền đạo, người gầy rộc đi. Thời điểm này, bạn ấy được nhiều người, trong đó có Mai ca ngợi, ngưỡng mộ đức tin vì họ nghĩ, bạn ấy đã hy sinh, cống hiến vì Đức Chúa Trời.

Sau này khi đã ra khỏi Hội Thánh, nhìn lại những hành động ấy của mình và các “Thánh đồ” khác, Mai thấy đó là cách hành hạ bản thân vì những việc không đâu.

“Tôi cũng từng như vậy. Khi tôi đang làm đồ án tốt nghiệp, Đấng tiên tri quản lý tôi liên tục gọi điện và yêu cầu tôi đi truyền đạo, chăm sóc người này người kia, làm cho thời gian của tôi bị lấp kín hoàn toàn, không được nghỉ ngơi. Ban đêm ngủ 3 - 4 tiếng còn lại làm đồ án, đi truyền đạo, thờ phượng.

Sức khỏe của tôi ngày một suy yếu, tôi mắc nhiều bệnh như dạ dày, suy nhược cơ thể… nhưng vì ở trong Hội Thánh một thời gian, thấm nhuần tư tưởng ở đây và sợ bị Đức Chúa Trời rủa xả nên dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để vừa đảm bảo việc học vừa truyền đạo được và phục vụ được cho Hội Thánh.

Tôi cũng không có đủ tiền để ăn uống, chữa bệnh. Tôi đã khóc rất nhiều và trải quá một thời gian dài sống khổ sở.

Ngoài những buổi thờ phượng (tối thứ Ba và cả ngày thứ Bảy), trước những ngày lễ, chúng tôi sẽ tới Sion để lau dọn, nấu ăn. Tôi cũng nghĩ, bố mẹ nuôi và cho mình tiền sinh hoạt tại sao lại phục vụ người khác, những người không liên quan gì tới mình. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi mới nghĩ được như thế bởi trước đây tôi mù quáng nghe theo những lời họ dạy”, Mai trải lòng.

Mai từng tìm tới Đấng tiên tri để được khóc, được giải tỏa những bức bối trong lòng nhưng thay vì nhận được lời an ủi, động viên vị này cho rằng, đó là điều đáng vui mừng, là con đường cần phải đi vì Chúa Giêsu từng đi trên con đường rất khổ cực, giờ chúng ta đi theo con đường đó, chúng ta nên vui thay vì than vãn. Nếu than vãn thì đó là đối tượng Đức Chúa Trời rất ghét. Mai tiếp tục chịu đựng khi nghe những lời ấy.

Sau khi thoát khỏi Hội Thánh, tự đi làm việc để kiếm tiền, Mai nhận thấy tổ chức này đang dẫn dắt “Thánh đồ” rời xa thực tế, lúc nào cũng trông chờ vào Đức Chúa Trời ban phước, trông chờ vào cầu nguyện. Thực tế thì chỉ ra, muốn thoát đói nghèo, bệnh tật thì dù là “Thánh đồ” cũng đều phải lao động kiếm tiền chứ không thể huyễn hoặc bản thân.

Năm 2018, khi báo chí và công an vào cuộc, Hội Thánh này mới sửa đổi giáo lý của mình, không còn gay gắt, quy định nghiêm ngặt như trước nữa, họ nới lỏng và để “Thánh đồ” đi làm nhiều hơn.

“Có những người ra khỏi Hội Thánh, họ không phát hiện ra Hội Thánh dạy đúng hay sai mà chỉ đơn giản họ thấy khổ quá.

Còn với em, việc học Kinh Thánh liên tục khiến đức tin dần lớn. Em sinh ra trong gia đình gia giáo, bố làm nghề thuốc Đông y, mẹ là giáo viên, từ nhỏ ít va chạm xã hội. Khi học xa nhà, không gần bố mẹ, thời điểm được truyền đạo cũng là lúc bạn bè bận làm đồ án nên không ai theo sát, khuyên bảo, chỉ đường. Những sinh viên như em luôn là đối tượng mà Hội Thánh nhắm tới đầu tiên.

Trước năm 2018, rất nhiều sinh viên bị dẫn dắt vào đó, nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì vợ theo Hội Thánh, chồng không theo và ngược lại, gây ra xung đột tín ngưỡng trong gia đình, bố mẹ từ mặt con, con bỏ nhà đi…”, Mai chia sẻ.