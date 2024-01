Ông Tây bà Đầm đội mưa lội bùn tát nước, cưỡi trâu cày ruộng, cấy lúa ở Hội An

Sáng 2/1, tại cánh đồng làng An Mỹ (phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), UBND TP Hội An tổ chức lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2024. Lễ hội thu hút hàng trăm nông dân địa phương, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế đang du lịch tại phố cổ Hội An tham gia.