Những công trình nghìn tỷ 'chạy nước rút' giải ngân đầu tư công ở TP.HCM

Ghi nhận tại nút giao thông An Phú, các chủ đầu tư thi công các gói thầu nút giao thông An Phú cũng đẩy nhanh tiến độ. Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 248 tỷ đồng, chi phí xây lắp 2.317 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Nút giao này đang xây dựng hầm chui kết nối đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn). Hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. (Ảnh: Lương Ý)