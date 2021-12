Mỹ - EU quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển

(VTC News) -

"Mỹ và EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương, có vấn đề của Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông cũng như eo biển Đài Loan, nguy cơ phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực và tác động trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của cả Mỹ và EU", tuyên bố chung giữa Mỹ và EU cho hay.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Washington giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại EU Stefano Sannino. Đối thoại này nhằm tìm kiếm cách tiếp cận chung của Mỹ và EU đối với Trung Quốc.

Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại EU Stefano Sannino và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Tuyên bố chung cũng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và EU duy trì liên lạc liên tục và chặt chẽ về các phương pháp tiếp cận tương ứng trong các vấn đề hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế cũng như quản lý sự cạnh tranh với Trung Quốc".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong việc đẩy lùi sức mạnh ngày càng gia tăng và hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Mỹ và EU ngày càng có quan điểm chung về những "hành vi liên quan" đến Trung Quốc. Đối thoại giữa Mỹ và EU là cơ hội quan trọng để hai bên can dự trên một loạt các chủ đề rộng lớn thông qua các nhóm làm việc, ứng với một loạt các vấn đề như nguyên tắc có đi có lại, đặc biệt là về kinh tế, kế đến là khả năng thích ứng chuỗi cung bền vững, nhân quyền, an ninh, chủ nghĩa đa phương và những điểm có thể can dự tích cực với Trung Quốc như chống biến đổi khí hậu.