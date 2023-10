Mưa to, sóng lớn phá tan hoang kè chắn sóng, 'ngoạm' cả trăm mét bờ biển Hội An

Sáng 14/10, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát đi thông báo về tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Cụ thể, tổng lượng mưa từ 7h ngày 13/10 đến 7h ngày 14/10 phổ biến từ 70-200mm. Tại TP Hội An, mưa to kèm theo sóng biển lớn khiến bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng.