Quảng Nam mưa suốt nhiều giờ, tỉnh lộ qua đèo Le bị chia cắt vì sạt lở

(VTC News) -

Tối 13/10, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị quản lý, bảo trì tuyến Tỉnh lộ 611 đã đưa phương tiện máy đào tiếp cận hiện trường sạt lở tại đèo Le, đoạn Km24+560 thuộc tuyến ĐT611 (địa phận huyện Quế Sơn).

Lượng lớn đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. (Ảnh: G.T)

Theo đó, khu vực trên bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ ta luy dương đổ xuống tràn lấp mặt đường, gây tắc hoàn toàn. "Do mưa lớn nên đơn vị chưa thể tiến hành thu dọn, xử lý điểm sạt lở. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, túc trực 2 đầu điểm sạt lở nhằm ngăn phương tiện qua đèo. Dự kiến khi mưa ngớt sẽ triển khai lực lượng, thiết bị gấp rút thông xe bước 1" - lãnh đạo Sở GTVT Quảng Nam thông tin thêm.

Liên quan đến tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong 6 giờ qua, các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc có mưa rất to.

Trong 6 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 14h đến 20h ngày 13/10 phổ biến 20-70mm, riêng vùng đồng bằng phía Bắc có lượng mưa phổ biến từ 60-150mm, có nơi cao hơn như trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 110mm, thủy văn Giao Thủy (huyện Đại Lộc) 111mm, thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 151mm.

Dự báo từ 20h ngày 13/10 đến 2h ngày 14/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa các địa phương phía Nam và vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 20-40mm, riêng vùng đồng bằng phía Bắc có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.