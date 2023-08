Đầu tư 42 triệu Euro xây công trình chống xói lở bờ biển Hội An

(VTC News) -

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Những năm qua, bờ biển Hội An liên tục bị công phá.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng là 42 triệu Euro, tương đương hơn 900 tỷ đồng, do AFD tài trợ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2026.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu của dự án là chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án (bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất, hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển; tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là ngành du lịch).

Như VTC News phản ánh, trong năm 2022, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ biển thuộc phường Cẩm An, TP Hội An lâm vào tình cảnh sạt lở toàn tuyến khiến nhiều nhà dân, khu du lịch bị hủy hoại.

Dãy nhà dân ven biển Hội An bị sóng đánh sập.

Cụ thể, tại khối An Bàng, đoạn bờ biển không có kè tạm bị sạt lở khoảng 3-4m. Tại khối Tân Thành, bờ kè tạm có một số đoạn bị sóng biển làm hư hỏng, sạt lở, toàn bộ khối lượng đất đắp bị trôi, có đoạn bị sạt vào phía trong bờ kè.

Đặc biệt, tại khối Thịnh Mỹ, đoạn không có kè tạm (dự án khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao - Hội An Holiday, khu du lịch Lê Phan) bị sạt lở 3-5m. Ngoài ra, tại đoạn này có 4 căn nhà bị sạt lở nghiêm trọng. UBND phường Cẩm An đã yêu cầu các hộ sơ tán, tìm nơi trú ẩn an toàn.

THANH BA