Hàng loạt nhà dân, khu du lịch ven biển Hội An bị công phá do mưa bão dồn dập

(VTC News) -

Mới đây, UBND TP Hội An có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về tình hình sạt lở bờ biển ở phường Cẩm An.

Dãy nhà dân ở khối Thịnh Mỹ bị sóng biển công phá, kéo sập hồi tháng 10 vừa qua.

Theo UBND TP Hội An, qua cơn bão số 4 (Noru) và kết hợp với hoàn lưu bão cùng triều cường, không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc trong thời gian qua đã làm cho bờ biển Cẩm An bị sạt lở toàn tuyến.

Cụ thể, tại khối An Bàng: Đối với đoạn bờ biển không có kè tạm bị sạt lở khoảng 3-4m, kể cả dự án khu du lịch Năm Sao Holiday Inn Hội An Resort. Đối với bãi tắm An Bàng đoạn có kè tạm thì ít bị sạt lở hơn; tuy nhiên, sóng biển kết hợp với triều cường cao đã làm hư hỏng và sạt lở bờ kè, đồng thời toàn bộ khối lượng đất đắp tại bờ kè bị trôi, có đoạn bị sạt lở vào phía trong bờ kè.

Tại khối Tân Thành: Đối với bờ kè tạm có một số đoạn bị sóng biển kết hợp với triều cường cao đã làm hư hỏng, sạt lở và toàn bộ khối lượng đất đắp bị trôi, có đoạn bị sạt vào phía trong bờ kè.

Một đoạn đường bằng bê tông ven biển Cẩm An bị sóng đánh sập.

Đặc biệt, tại khối Thịnh Mỹ: Đối với đoạn không có kè tạm (dự án khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao - Hội An Holiday, khu du lịch Lê Phan) bị sạt lở 3-5m. Ngoài ra, tại đoạn này có 4 căn nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển. UBND phường Cẩm An đã yêu cầu các hộ này sơ tán, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đối với đoạn có đê ngầm thì ít bị sạt lở. Đoạn sạt lở nhiều nhất tại công viên ven biển Khu D và công viên Vườn tượng (Khu C). Bên cạnh đó, tại dự án khu Resort Spa Marriott Hội An - Việt Nam đã có kè cứng nhưng vẫn bị trôi khối lượng cát rất lớn phía trong bờ kè.

Trước tình hình sạt lở tại bờ biển Cẩm An, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hội An và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.