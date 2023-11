Hàng trăm tấn bùn đất đổ xuống cao tốc La Sơn-Túy Loan

Hiện tại, ngoài vị trí sạt lở nói trên, trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan cũng đang xảy ra sạt lở ở một số vị trí khác, đoạn từ Km 42-Km 46. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục sạt lở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cho lực lượng công nhân làm nhiệm vụ trong thời tiết mưa to, bất lợi và sẵn sàng ứng phó với các tình huống giao thông, đảm bảo giao thông trên tuyến thông suốt, an toàn.