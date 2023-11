Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường, 20.000 học sinh miền núi Quảng Ngãi nghỉ học

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm qua đến sáng nay (14/11), trên địa bàn huyện Sơn Hà mưa rất to, lượng mưa ước đạt trên 250mm.

Mưa lớn làm cho các cầu tràn: Thạch Nham; Sơn Giang - Sơn Linh; Tầm Linh, xã Sơn Linh; Sơn Kỳ ngập sâu gần 1m. Nhiều tuyến giao thông thuộc các địa phương này bị chia cắt hoàn toàn trong những ngày qua.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ do mưa lớn gây sạt lở. (Ảnh: Đ.N)

Từ 5h ngày 14/11, Quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã: Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ đã bị chia cắt cục bộ, giao thông qua những khu vực này bị ách tắc trong nhiều giờ liền.

Cũng trong sáng nay, hơn 20.000 học sinh trên địa huyện Sơn Hà nghỉ học. Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn huyện Sơn Hà.

Trước tình hình trên, huyện Sơn Hà đã yêu cầu các phòng, ban, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, vùng trũng thấp, chủ động triển khai các biện pháp di dời, sơ tán dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần, theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó mưa, lũ.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 13/11 đến 17/11, địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.