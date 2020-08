Hãng thời trang 200 tuổi của Mỹ Lord & Taylor ngừng hoạt động

Lord & Taylor cho biết trang web và 38 cửa hàng bán lẻ còn lại của doanh nghiệp này đã bắt đầu bán thanh lý sản phẩm, một sự thay đổi so với quyết định duy trì hoạt động của 14 cửa hàng mà doanh nghiệp này đưa ra trước đó không lâu.

Theo ông Ed Kremer, Giám đốc Tái cơ cấu (CRO) của Lord & Taylor, việc tiến hành thanh lý sản phẩm ở các cửa hàng còn lại của Lord & Taylor là một bước đi thận trọng và hợp lý nhằm tối đa hóa nguồn thu từ việc thanh lý lượng hàng trữ kho.

Trước đó, ngày 2/8, Lord & Taylor đã nộp đơn xin phá sản sau một thời gian dài phải vật lộn với những khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Như vậy, Lord & Taylor đã gia nhập danh sách doanh nghiệp đệ đơn xin phá sản kể từ tháng 3/2020 tới nay kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trước đó, danh sách này đã bao gồm các tên tuổi như Neiman Marcus Group Inc., Brooks Brothers, J.Crew Group Inc. và J.C. Penney Co. JCP…

Lord & Taylor do hai người nhập cư gốc Anh Samuel Lord và George Washington Taylor thành lập và khai trương cửa hàng đầu tiên tại New York (Mỹ) vào năm 1826. Sau đó, Lord & Taylor đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm sau Thế chiến thứ hai với sự điều hành của bà Dorothy Shaver, người phụ nữ đầu tiên quản lý một doanh nghiệp bán lẻ lớn. Dưới sự ‘chèo lái” của bà Shaver, Lord & Taylor đã khai trương các cửa hàng ở khu vực ngoại thành và đưa ra khái niệm về mua sắm và tư vấn trang phục cho khách hàng.

Tuy vậy, sự cạnh tranh đến từ các đối thủ giá rẻ tiếp tục gia tăng. May Department Stores đã mua lại Lord & Taylor vào năm 1986 và đến năm 2006 được “sang tay” cho công ty cổ phần tư nhân NRDC Equity Partners. Năm 2012, Hudson’s Bay Company đã mua lại Lord & Taylor trước khi bán doanh nghiệp này cho hãng cho thuê trang phục phụ nữ trực tuyến Le Tote Inc. với giá 75 triệu USD. Sau đó, Le Tote đã nỗ lực hồi sinh thương hiệu này với một cửa hàng pop-up (loại cửa hàng bán lẻ được mở tạm thời để tận dụng xu hướng thời trang khác biệt mới xuất hiện hoặc đáp ứng nhu cầu theo mùa) tại New York và tái cơ cấu các cửa hàng còn lại với sự tập trung sử dụng công nghệ.