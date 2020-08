Số công ty Mỹ phá sản cao nhất 10 năm

Doanh nghiệp Mỹ chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 9/8, có tổng cộng 424 công ty Mỹ nộp đơn xin phá sản trong năm nay, cao hơn số lượng hồ sơ trong bất kỳ giai đoạn nào tương ứng kể từ năm 2010.

Theo báo cáo của S&P Global Market Intelligence, các vụ phá sản đã ảnh hưởng đến một loạt lĩnh vực, trong đó các ngành công nghiệp tập trung vào người tiêu dùng chịu thiệt hại nặng nề, với hơn 100 công ty phá sản.

Các nhà bán lẻ đã phải nộp đơn xin phá sản phải kể đến như Ascena Retail Group Inc., J.Crew Group Inc., J.C. Penney Co. Inc. và Neiman Marcus Group Inc.Báo cáo trên còn cho biết một số công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch bệnh càng gia tăng sức ép đối với họ.

Sự gia tăng số vụ phá sản của các công ty diễn ra giữa lúc giới chức Mỹ vẫn chưa thống nhất được gói kích thích kinh tế mới. Các chuyên gia dự báo số vụ phá sản sẽ tăng cao hơn trong những tháng tới, đặc biệt là trong các ngành tập trung vào người tiêu dùng, khi đại dịch tiếp tục tàn phá nền kinh tế. Báo cáo của S&P Global Market Intelligence xem xét đến các công ty có tài sản hoặc nợ trị giá ít nhất 2 triệu USD tại thời điểm nộp hồ sơ. Theo báo cáo, cho đến nay có 35 công ty báo nợ hơn 1 tỷ USD đã nộp đơn xin phá sản.