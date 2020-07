Thương hiệu thời trang lâu đời nhất của Mỹ Brooks Brothers đệ đơn phá sản

Tờ WSJ và New York Times đưa tin, sáng 8/7 theo giờ Mỹ, Brooks Brothers đã đệ đơn phá sản tại một tòa án ở Wilmington, bang Delaware. Trong đơn, hãng đề nghị được hỗ trợ 75 triệu USD để tiếp tục duy trì hoạt động.

Một cửa hàng của Brooks Brothers ở New York. Ảnh: CNN

Việc hãng "thời trang quí ông" lâu đời nhất của Mỹ, với 202 năm tuổi, đệ đơn phá sản là điều được báo trước từ đầu năm. Brooks Brothers, với hơn 250 cửa hàng bán lẻ ở riêng Bắc Mỹ, hồi đầu tháng 6 từng bóng gió việc hãng này có thể phải đóng cửa 3 nhà máy ở Mỹ vì làm ăn sa sút.

Brooks Brothers đã phải căng mình duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay cả khi đại dịch COVID-19 chưa tràn qua nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng, đi kèm với đó là hàng loạt biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội do Chính phủ Mỹ thực hiện, đã đánh gục nỗ lực cuối cùng của Brooks Brothers, dẫn tới việc hãng này phải tạm thời đóng cửa hàng loạt cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới.

Một trong những lý do nữa khiến Brooks Brothers phá sản xuất phát từ chính đặc thù kinh doanh của mình. Trong hơn 200 năm tồn tại, hãng luôn theo đuổi mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang dành cho các quí ông, với sản phẩm đặc trưng là những chiếc áo sơmi và bộ veston sang trọng.

Tuy nhiên, khi nhiều bang của Mỹ phải phong tỏa vì dịch COVID-19, người dân ở trong nhà và mua hàng online, các sản phẩm quần áo mặc đơn giản, tiện dụng trở nên đắt hàng, trong khi Brooks Brothers hoàn toàn thất thế. Theo số liệu của GlobalData Retail, doanh thu bán các sản phẩm đồ nam của hãng này đã giảm tới 74% trong giai đoạn từ tháng 4-6 vừa qua.

Brooks Brothers là thương hiệu bán lẻ mới nhất của Mỹ gia nhập danh sách đệ đơn xin phá sản kể từ tháng 3 tới nay, như là hậu quả của đại dịch COVID-19. Trước đó, danh sách dài này đã bao gồm Neiman Marcus Group Inc., J.Crew Group Inc. và J.C. Penney Co. JCP…

Brooks Brothers mở cửa hiệu đầu tiên tại thành phố New York vào năm 1818. Trong suốt 202 năm tồn tại, hãng thời trang này vượt qua hai cuộc chiến tranh thế giới cũng như hai cuộc đại suy thoái kinh tế, song đã gục ngã trước đại dịch COVID-19. Với nhiều người Mỹ, Brooks Brothers được coi là một niềm tự hào. Những chiếc áo sơmi kiểu dáng “button downs” với 2 nút áo ở cổ và bộ veston cổ điển sang trọng mang thương hiệu Brooks Brothers luôn được giới chủ ngân hàng và giới tài phiệt Phố Wall lựa chọn.

Đặc biệt, có tới 40 đời tổng thống Mỹ từng thường xuyên sử dụng “đồ” của Brooks Brothers. Bản thân cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Tổng thống Donald Trump cũng là những “tín đồ” của thương hiệu thời trang lâu đời này.

Chủ sở hữu hiện nay của Brooks Brothers là doanh nhân nổi tiếng Italy Claudio Del Vecchio, người mua lại hãng này hồi năm 2001 từ Marks and Spencer với giá 225 triệu USD. Sau cuộc chuyển giao này, Brooks Brothers có thay đổi trong phương trâm kinh doanh khi hãng mở rộng danh mục mặt hàng sang cả quần áo nữ, trẻ em và đồ gia dụng.

Brooks Brothers đặt “tổng hành dinh” tại Đại lộ Madison ở khu Manhattan, thành phố New York. Hãng thời trang này có chi nhánh và cửa hàng phân phối sản phẩm ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.