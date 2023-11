Du khách lội nước, bơi thuyền, ngồi xích lô tham quan phố cổ Hội An ngày lũ

Trong 2 ngày 13 - 14/11, các địa phương trên địa bàn Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Từ sáng nay (14/11) lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn bắt đầu lên. Riêng sông Thu Bồn tại TP Hội An ở mức 1,05m, trên báo động 1 là 0,05m.