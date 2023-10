Dân ngộp thở vì cảnh ‘nắng bụi trắng trời, mưa lầy bùn’ ở làng đá Non Nước

Hơn 10 năm qua, các hộ dân cạnh Làng đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng phải sống cảnh trời nắng thì bụi đá trắng trời, lúc mưa đường sá lầy lội bùn nước và tiếng ồn do hoạt động chế tác đá gây ra. Ghi nhận của PV VTC News, dọc các tuyến đường Trương Gia Mô, Phạm Như Hiền cạnh làng đá mỹ nghệ Non Nước phủ kín bụi đất và bụi đá do xe tải lớn liên tục vận chuyển đá ra vào làng nghề.