Thi công nhà ga T2 gây bụi mù sân bay Phú Bài: Cục Hàng không chỉ đạo tạm dừng

Cục hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Trung và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc đảm bảo an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án "xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài".

Theo văn bản của Cục hàng không Việt Nam, các ngày 18, 19 và 20/7/2020 xuất hiện tình trạng bụi đất do quá trình thi công các hạng mục ở dự án nêu trên làm che phủ, hạn chế tầm nhìn của tàu bay và các phương tiện, làm phát sinh vật ngoại lai trong khu vực hạn chế sân bay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và không đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Bụi từ dự án thi công nhà ga hàng khách T2 Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài gây bụi mù mịt tại khu vực tàu bay cất cánh và hạ cánh.

Để làm rõ nguyên nhân và khắc phục tình trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Trung triển khai ngay các thủ tục thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm ngừng thi công theo quy định. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được phép tiếp tục thi công khi làm rõ được nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và được Cục hàng không Việt Nam chấp thuận.

Cảng vụ hàng không miền Trung có trách nhiệm kiểm tra toàn diện việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn. phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong khi thi công dự án nói trên. Làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá việc tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của chủ đầu tư, đơn vị thi công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Báo cáo Cục hàng không Việt Nam các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để hoàn thiện biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Cục hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo nhà thầu thi công toàn bộ các hạng mục thuộc dự án nói trên.

Phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung để rà soát lại phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và báo cáp lại Cục hàng không Việt Nam để điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công theo kết quả rà soát, đánh giá nhằm khắc phục tình trạng trên.

Theo một số hình ảnh do người dân ghi lại lúc 17h45 ngày 16/7 tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, khi một máy bay đang đợi đón, trả khách thì đợt bụi ập đến làm mù mịt cả đường băng.

Người dân thuật lại, trước khi hành khách được trung chuyển bằng xe ra máy bay, hiện tượng bụi đã xuất hiện và tăng dần lên khi trời gần về tối. Gió thổi bụi bay tới từ hướng khu vực xây dựng công trình nhà ga T2 sân bay Phú Bài.

Những hình ảnh thấy rõ bụi mù che khuất cả tàu bay, dù lúc đó thời tiết vẫn đang rất thuận lợi, các phương tiện và nhân viên mặt đất vẫn đang tích cực hoạt động chuẩn bị cho chuyến bay.

Một chuyên gia về hàng không cho rằng việc gió thổi bụi dày đặc ở đường băng rất nguy hiểm khi máy bay cất và hạ cánh, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Cụ thể, với quá trình máy bay cất cánh trong môi trường bụi dày đặc thì sẽ che khuất tầm nhìn của phi công và hơn nữa là tuabin của máy bay sẽ hút bụi vào bên trong rất nguy hiểm. Trường hợp sân bay nào bị như vậy cần phải hoãn chuyến bay ngay lập tức.

Trả lời VTC News, ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin gió lốc cuốn bụi từ công trường thi công nhà ga T2 (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài) khiến khu vực sân bay mù mịt bụi.

Theo ông Đỗ Chí Thành, sự việc xảy ra vào chiều 16/7 khiến đơn vị phải yêu cầu di chuyển máy bay từ sân đỗ số 5 sang sân đỗ số 2 để máy bay không bị ảnh hưởng bởi "bão bụi" do gió lốc gây nên.

"Hiện tượng gió lốc là do thiên nhiên nên chỉ có thể sử dụng các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu sự ảnh hưởng", ông Đỗ Chí Thành nói.

Người đứng đầu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thừa nhận, việc thi công nhà ga T2 đang trong quá trình san lấp nên không tránh khỏi tình trạng bụi. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải thường xuyên tưới nước để hạn chế tình trạng bụi. Trong trường hợp gió lốc có chiều hướng cuốn bụi vào khu vực sân bay Phú Bài thì đơn vị sẽ có hướng chuyển máy bay về các khu vực sân không bị ảnh hưởng của bụi.

Ông Thành cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bụi từ dự án thi công nhà gà T2 chưa gây ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh.

"Từ đầu năm đến giờ, khói bụi từ dự án thi công nhà ga T2 chưa ảnh hướng đến an toàn sân bay. Hướng gió thổi là hướng Đông Bắc nên gió thổi bụi ra hướng quốc lộ chứ không vào khu vực nhà ga. Trong chiều 16/7, do có gió lốc mạnh nên mới đưa bụi vào khu vực sân bay, gây ra tình huống như vậy", ông Đỗ Chí Thành giải thích.