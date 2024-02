Chùa Phúc Khánh khác lạ trong lễ cầu an rằm tháng Giêng

Chị Nguyễn Thị Minh Hoa (37 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, từ khi chị còn nhỏ, gia đình chị đều đi làm lễ cầu an vào rằm tháng Giêng tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội. Khoảng 5 năm trở lại đây chị chọn chùa Phúc Khánh để cầu an cho gia đình với mong ước gia đình bình an, mạnh khỏe.