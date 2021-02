Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay chùa Phúc Khánh đã đăng thông bạch về việc sẽ tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến, thời gian vào 20h ngày 25/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu). Nghi lễ do các nhà sư cử hành và sẽ được phát trực tuyến trên mạng xã hội để Phật tử cả nước tham gia, theo dõi.