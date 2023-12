Cảnh sát 141 hóa trang đón lõng các 'quái xế' độ xe, nẹt pô trên phố Hà Nội

Trung tá Lê Văn Tiến - Phó đội trưởng Đội CSGT số 11 (Tổ trưởng tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, không ít người thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện thay đổi kết cấu xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. “Tổ công tác chúng tôi tập trung xử lý các tài xế không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hú còi… khi tham gia giao thông trên tuyến đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, các cán bộ trong tổ công tác cương quyết xử lý theo đúng lỗi vi phạm và bàn giao cho Công an phường sở tại”, Trung tá Lê Văn Tiến thông tin.