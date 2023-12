CSGT TP.HCM xử lý nhóm người chạy xe mô tô Harley vào làn đường ô tô

(VTC News) -

Chiều 18/12, Phòng cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã làm việc với nhóm người lái xe mô tô Harley đi vào làn xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh).

CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt nhóm người lái mô tô Harley đi vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/12, mạng xã hội xôn xao clip một đoàn mô tô hiệu Harley gồm khoảng hơn 10 chiếc, nối đuôi nhau chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Khi đến cầu Bình Lợi, nhóm này đi vào làn ô tô, sự việc được một người dân chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Bài viết nhận về hàng trăm lượt tương tác.

Theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông trên tuyến đường thì cho phép xe 2 bánh đi vào làn ô tô vào các khung giờ từ 6h - 9h và 16h - 20h, riêng đoạn trên cầu Bình Lợi là nghiêm cấm xe 2 bánh lưu thông vào làn ô tô 24/24 giờ.

Liên quan đến sự việc trên, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã liên hệ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố (Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn), trích xuất camera giám sát tại các khu vực mà 10 xe mô tô Harley đi qua và xác định được biển số xe, chủ phương tiện, địa chỉ thường trú.

Đoàn mô tô hơn chục chiếc chạy vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi.

Đồng thời, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Công an Quận Bình Thạnh, Công an Quận Gò Vấp, Công an TP Thủ Đức, Công an quận Tân Bình xác minh được 10 người điều khiển phương tiện của đoàn xe mô tô Harley nói trên để mời lên giải quyết theo quy định.

Đến ngày 16 - 17/12, Đội CSGT Hàng Xanh đã mời làm việc đối với nhóm người điều khiển mô tô Harley. Tại đây, các thành viên trong đoàn mô tô Harley đều thừa nhận hành vi vi phạm mình.

Trước sự việc trên, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi điều khiển xe mô tô “Đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển” đối với 10 người lái phương tiện trong đoàn mô tô Harley.