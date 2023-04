Cận cảnh hàng loạt trạm y tế ở Gia Lai xuống cấp

Ông Rơ Châm Laoh, Chủ tịch UBND xã Ia Phí cho biết địa bàn nơi đây nằm khá xa so với Trung tâm Y tế huyện nên nhiều người dân đến trạm y tế xã để khám, chữa bệnh. Song, do trạm y tế xã đã xuống cấp, nhiều phòng chức năng phải gộp lại với nhau khiến cho việc khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, trạm y tế đã được tu bổ nhiều lần nhưng do không đồng bộ dẫn đến tình trạng chắp vá, xập xệ, không đáp ứng được chuyên môn.