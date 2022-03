TP.HCM: Người dân chen chúc chờ xác nhận khỏi bệnh, trạm y tế vùng ven quá tải

(VTC News) -

Ghi nhận tại Trạm Y tế thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) sáng 11/3, trên vỉa hè trước trạm, xe máy đậu kín. Ngay từ sáng, người xếp hàng dài trước cửa, ai cũng cầm trên tay tờ giấy khai báo y tế hoặc xin xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà.

Người dân chen chúc tại Trạm y tế thị trấn Nhà Bè khai báo y tế.

Cầm tờ giấy trên tay, anh Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) cho biết, anh xếp hàng tại đây từ sáng. Đợi mãi cũng đến lượt mình, khi làm thủ tục xong, anh vội ra về để còn kịp giờ đi làm sau thời gian nghỉ cách ly tại nhà.

Anh Tuấn mắc COVID-19 một tuần trước, nay ra trạm y tế lấy giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Anh chia sẻ, một tuần trước ra trạm khai báo y tế cũng đông nghịt người, hôm nay ra tưởng trạm sẽ vắng, nào ngờ người đến khai báo y tế còn đông hơn. Dù chờ khá lâu, song anh vui mừng vì mình đã thoát “kiếp F0”.

“Tôi phải chờ lâu mới đến lượt vì đông quá mà. Người đến khai báo y tế cũng đông mà lấy giấy xác nhận, xin giấy để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội cũng nhiều lắm, tại khu tôi sống nhiều F0”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn chờ để lấy giấy xác nhận hoàn thành cách ly.

Tương tự, chị N.T.L. (38 tuổi, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) đến Trạm Y tế xác nhận hoàn thành cách ly và hồ sơ nhận tiền bảo hiểm xã hội chia sẻ: “Tôi chờ lấy giấy hoàn thành cách ly, đông người nên hơi lâu nhưng cũng phải chờ vì đây là quyền lợi của mình mà”.

Những ngày gần đây, trạm y tế Thị trấn Nhà Bè tiếp nhận rất đông người dân có triệu chứng nghi nhiễm tới test nhanh và khai báo y tế, làm các thủ tục hành chính để phường quyết định cách ly y tế, giấy hoàn thành cách ly, giấy hưởng bảo hiểm xã hội cho các F0 sau khỏi bệnh.

Trạm Y tế thị trấn Nhà Bè đông đúc người dân đến khai báo y tế.

Còn tại Trạm Y tế phường 13, quận 4 người đến khai báo y tế, test nhanh và xin xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà đông đúc sáng 11/3.

Người đến khai báo cho mình, người đến khai báo cho con, cho cháu đông đúc trước sân. Có mặt tại đây, ông Đỗ Việt Hùng (khu Bắc, phường 13, quận 4) cho biết, cháu của ông 12 tuổi, đã test nhanh tại nhà dương tính 2 ngày trước, nhưng hôm nay (11/3) ông mới đi khai báo do phần vì công việc bận, phần vì trạm đông người quá.

“Khu tôi sống cũng có khá nhiều trẻ con và người lớn là F0, đi khai báo cho cháu thôi, nhưng cũng phải chờ vì trạm đông người đến phải chờ”, ông Hùng nói.

Ông Hùng đến khai báo cho cháu mắc COVID-19.

Ông Nguyễn Vĩnh Biên, Trạm trưởng Trạm Y tế phường 13, quận 4 cho biết, mỗi ngày trạm tiếp nhận 50 - 60 người dân đến khai báo y tế F0, xác nhận hoàn thành cách ly. Trạm chỉ có 2 nhân viên nên phải làm việc hết công suất và huy động cả sinh viên thực tập để test nhanh, làm hồ sơ cho người dân.

"So với thời điểm sau Tết Nguyên đán thì hiện tại F0 đến khai báo y tế tại trạm tăng lên. Thời điểm trước, trạm chỉ tiếp nhận từ 20 - 30 người/ngày, nhưng hiện tại mỗi ngày trạm phải tiếp nhận trên 50 trường hợp đến khai báo", ông Biên nói.

“Về chăm sóc sức khỏe F0, nếu họ khai báo có bệnh nền, thuộc nhóm nguy cơ thì trạm sẽ cấp phát thuốc C (thuốc kháng virus). Người F0 thuộc nhóm thông thường thì cấp gói thuốc A (hạ sốt và vitamin)”, ông Biên thông tin thêm.

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM có triển khai khai báo y tế điện tử và cấp chứng nhận hoàn thành cách ly qua Hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19 giảm bớt thủ tục hành chính và giảm tải cho các trạm y tế. Song, ông Biên cho biết, trạm chưa kịp triển khai, nhưng hiện có áp dụng khai báo y tế qua Zalo (số điện thoại của Trạm trưởng) cũng tiện cho người dân và giảm thủ tục hành chính, tập trung đông tại trạm.

"Tuần vừa rồi (từ 28/2 - 6/3), số lượng F0 đến trạm khai báo y tế có tăng lên. Vài ngày trở lại đây, F0 đến trạm có giảm nhẹ do người dân có những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tốt hơn nên trạm cũng bớt áp lực", ông Biên nói.

Trạm Y tế phường 13 đông đúc người đến khai báo.

Theo BS Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, tình trạng F0 tăng là do hiện nay chủng Omicron đã xâm nhập trong cộng đồng. Biến chủng này rất dễ lây lan nên có thể dịch sẽ còn gia tăng.

“Chắc chắn số ca mắc mới thời gian tới vẫn tăng, nhưng để lên đến đỉnh dịch thì khó, bởi với những điều kiện đã có, chúng ta sẽ kiểm soát tốt”, BS trường nói.

Còn theo BS Trương Như Quân, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM), tốc độ lây nhiễm của Omicron tăng lên hơn nhiều lần so với chủng Delta, tỷ lệ tái nhiễm biến chủng Omicron đối với người đã từng mắc chủng Delta cũng cao hơn so với Delta. Cho nên khi xâm nhập vào cộng đồng sẽ gây nên lây lan dịch bệnh nhanh hơn so với trước đây và rất có thể có làn sóng dịch bệnh mới. Tuy nhiên tỷ lệ ca nhiễm có thể tăng nhưng tăng đến mức nhiều và quá tải thì ít khả năng xảy ra.