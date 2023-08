Ấn Độ cấm linh kiện Trung Quốc trong sản xuất UAV

(VTC News) -

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi các nước láng giềng của New Delhi trang bị vũ khí hạt nhân và nước này cũng đang theo đuổi quá trình hiện đại hoá quân sự. Lệnh cấm dự kiến sẽ được áp dụng với các nhà máy sản xuất máy bay không người lái quân sự, các hệ thống có tuổi thọ lâu dài và các thiết bị tự động khác.

Giữa bối cảnh ngành công nghiệp non trẻ của Ấn Độ đang tìm cách đáp ứng nhu cầu của quân đội, các nhà lãnh đạo an ninh của Ấn Độ lo ngại rằng các linh kiện do Trung Quốc sản xuất có thể bị gắn thiết bị gián điệp nhằm thu thập thông tin tình báo. Các thiết bị này có thể được giấu kín trong các bộ phận liên lạc của máy bay không người lái như camera, thiết bị truyền dẫn vô tuyến hay phần mềm vận hành.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper lăn bánh tại Sân bay Kandahar, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Để giải quyết mối lo ngại này, chính phủ Ấn Độ yêu cầu hạn chế nhập khẩu theo giai đoạn đối với máy bay không người lái giám sát kể từ năm 2020 và đang được thực hiện thông qua đấu thầu quân sự.

Theo Reuters, tại hai cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3/2023 để thảo luận về việc đấu thầu máy bay không người lái, các quan chức quân đội Ấn Độ nói với các nhà thầu tiềm năng rằng các thiết bị hoặc phụ tùng từ "các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh".

Một tài liệu đấu thầu cho biết các hệ thống phụ nhập khẩu này có "lỗ hổng bảo mật" làm tổn hại dữ liệu quân sự quan trọng và kêu gọi các nhà cung cấp tiết lộ nguồn gốc của các thành phần.

Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cấp cao nói với Reuters rằng, “các nước láng giềng” trong tuyên bố trên dường như ám chỉ Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng ngành công nghiệp Ấn Độ đang trở nên phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất chấp lo ngại về các cuộc tấn công mạng.

Về phần mình, Bắc Kinh phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Bộ thương mại Trung Quốc từ chối trả lời các câu hỏi về các biện pháp của Ấn Độ. Tuy nhiên, bộ trên đã công bố kiểm soát xuất khẩu đối với một số máy bay không người lái và thiết bị liên quan đến máy bay không người lái hồi tuần trước.

Ngoài Ấn Độ, Quốc hội Mỹ năm 2019 đã cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng máy bay không người lái có linh kiện sản xuất tại Trung Quốc.

