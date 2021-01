Tìm diệt UAV: Mục tiêu tập trận chiến lược Zapad-2021 của Nga

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nội dung diễn tập chính trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Zapad-2021 giữa quân đội nước này và nước làng giềng Belarus là chống máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

Cơ quan báo chí của Quân khu phía Tây nêu rõ, các đơn vị vũ trang hỗn hợp của quân khu này và các đơn vị quân sự của Belarus sẽ tiến hành tập trận chiến lược quy mô lớn tại Zapad-2021. Theo đó, các đơn vị sẽ thực hiện cuộc chiến chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái, có tính đến kinh nghiệm của các cuộc xung đột quân sự gần đây.

Tập trận chiến lược Zapad-2021 diễn ra vào tháng 9/2021.

Ngoài ra, các quân khu của quân đội Nga-Belarus sẽ tiến hành bắn hỏa lực và kiểm soát tác chiến điện tử của đối phương. Đồng thời sử dụng lực lượng tấn công chiến thuật đường không thực hiện các hoạt động tác chiến cơ động và phản ứng nhanh với các tình huống phức tạp trên chiến trường.

Theo kế hoạch, tập trận chiến lược Zapad-2021 sẽ được tổ chức giữa tháng 9/2021. Trước đó, cuộc tập trận đã được thông qua giữa cơ quan quân sự của hai nước hồi tháng 10/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó nhấn mạnh, tình hình biên giới giữa các nước trong Liên minh Thuế quan vẫn phức tạp, do các hành động tác động của NATO. Do đó, các cuộc tập trận chung sẽ nhằm tăng cường an ninh chung.

“Trong bối cảnh tình hình quân sự - chính trị hiện nay trong khu vực, cũng như những thách thức và mối đe dọa mới, Bộ Quốc phòng Nga coi việc đảm bảo an ninh quân sự của các quốc gia liên minh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu”, Bộ trưởng Shoigu nói.