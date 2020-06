Thượng viện Mỹ thông qua dự luật 'Quyền tự chủ Hong Kong'

Thượng viện Mỹ vừa thông qua Dự luật Quyền tự chủ Hong Kong, cho phép chính quyền Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân, tổ chức hoặc các công ty ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc thực thi luật an ninh Hong Kong.

Dự luật Quyền tự chủ Hong Kong cũng cho phép chính quyền Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ tổ chức tài chính, ngân hàng nào làm việc với những cá nhân, tổ chức hoặc các công ty ủng hộ thực thi luật an ninh Hong Kong.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua bằng hình thức đồng thuận, để trở thành luật, dự luật này phải được Hạ viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.

Dự luật Quyền tự chủ Hong Kong do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen đề xuất, chuyển tải thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng nước này sẽ gánh hậu quả nếu hành động phá hoại quyền tự trị của Hong Kong.

Dự luật Quyền tự chủ Hong Kong gần như được thông qua vào tuần trước, nhưng đã bị Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Cramer chặn lại hôm 24/5 với lý do Nhà Trắng yêu cầu sửa đổi một số điều khoản.

Tuần trước, Trung Quốc hé lộ các điều khoản chính thức của dự luật an ninh Hong Kong. Theo đó, Trung Quốc sẽ thành lập Văn phòng Ủy viên An ninh Quốc gia Trung Quốc đại lục tại Đặc khu Hành chính Hong Kong, chịu trách nhiệm phân tích tình hình an ninh quốc gia ở Hong Kong và đưa ra khuyến nghị về các chiến lược và chính sách quan trọng.

Còn chính quyền Hong Kong sẽ thành lập một "ủy ban bảo vệ an ninh quốc gia" do trưởng đặc khu đứng đầu. Trong ủy ban an ninh này sẽ có một ủy viên là cố vấn chính quyền trung ương, trong khi trưởng đặc khu Hong Kong có quyền chỉ định các thẩm phán từ bộ máy tư pháp hiện nay để chủ trì các phiên tòa.

Luật an ninh đối với Hong Kong dự kiến được Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc thông qua vào cuối tháng này. Trước đó, Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 phê chuẩn nghị quyết cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này soạn thảo luật an ninh quốc gia áp dụng cho Đặc khu hành chính Hong Kong.