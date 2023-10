Phố xá ngập sâu, người Đà Nẵng bì bõm đẩy xe trong biển nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10 phổ biến 50-130 mm, có nơi cao hơn. Dự báo từ sáng 13/10 đến sáng 15/10, trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm. Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, cảnh báo từ trưa 15/10 đến hết 17/10, khả năng trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.