Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố Đà Nẵng thành sông, giao thông hỗn loạn

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 3 giờ qua, tại TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 4h-7h ngày 25/9 phổ biến 30-60mm, riêng Chi Cục Thủy Lợi 88.4mm, Hồ Học Khê 81.8mm, Hòa Khê 80.8mm, trạm Đà Nẵng 77.0mm, Hồ Trược Đông 72.6mm. Dự báo trong 3h tới (từ 7h-10h), tại các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to đến rất to. Lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.