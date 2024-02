Người trồng mai Bình Định: Cận Tết vẫn thấp thỏm chờ khách, mong lấy lại vốn

Để quảng bá mai vàng cho vụ Tết, trước đó, tại làng mai truyền thống lâu đời Trung Định (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) diễn ra Triển lãm mai vàng nghệ thuật An Nhơn kết hợp với Hội thi tay nghề tạo dáng mai vàng nghệ thuật năm 2024.