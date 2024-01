5.300 cây mai vàng Bình Định khoe sắc tại triển lãm xuân Giáp Thìn 2024

(VTC News) -

Ngày 1/1, ông Mai Xuân Tiến, Phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, tại triển lãm mai vàng nghệ thuật xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ trưng bày khoảng 5.300 cây mai. Đây là sản phẩm được tạo hình bởi các nghệ nhân sinh vật cảnh.

Thủ phủ mai vàng thị xã An Nhơn là một niềm tự hào của người dân Bình Định. Triển lãm Mai vàng nghệ thuật An Nhơn kết hợp với Hội thi tay nghề tạo dáng mai vàng nghệ thuật là một sự kiện tổ chức hàng năm.

Năm nay quy mô của sự kiện lớn hơn và địa điểm tổ chức ngay tại làng mai truyền thống lâu đời là thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định).

Tác phẩm mai vàng bonsai hơn chục năm tuổi đến từ thị xã An Nhơn (Bình Định) được trưng bày triển lãm năm 2022.

Tại khu vực trưng bày dự kiến có khoảng 300 tác phẩm mai vàng các loại, gồm: Mai lớn cao hơn 2 m, mai dáng thế truyền thống, mai mini, mai bonsai...Tại khu vực thương mại trưng bày khoảng 5.000 cây mai vàng các loại.

Hội thi tay nghề tạo dáng mai vàng nghệ thuật cũng được tổ chức. Ban tổ chức sẽ đưa ra 30 cây mai dáng thế khác nhau để các nghệ nhân dự thi tạo dáng nghệ thuật. Ban giám khảo sẽ lựa chọn các tác phẩm đẹp để trao giải cho nghệ nhân có tay nghề khéo.

Nghệ nhân Trần Thái Hòa (52 tuổi) tại thủ phủ mai vàng Nhơn An, thị xã An Nhơn bên cạnh gốc mai có giá hơn trăm triệu của mình.

Dự kiến sự kiện được tổ chức từ ngày 26 - 29/1 (nhằm ngày 16 - 19 tháng Chạp) để các nghệ nhân sinh vật cảnh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm nghệ thuật cây mai vàng Bình Định. Đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và phát triển ổn định thị trường mai cảnh, tăng thu nhập cho người trồng mai cảnh trên địa bàn thị xã.

"Tổ chức triển lãm cây mai vàng nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu "Mai vàng An Nhơn" đến người dân cả nước, góp phần kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thị xã An Nhơn cũng như tỉnh Bình Định", Phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết.

Gốc mai cổ thụ trị giá hơn 1 tỷ đồng được trưng bày tại triển lãm năm 2022.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, doanh thu từ mai vàng của thị xã An Nhơn (Bình Định) đạt khoảng 175 tỷ đồng, còn dịp tết năm 2022 có doanh thu 130 tỷ đồng.