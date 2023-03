Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy

Thiếu Tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Minh Khai cho biết, đợt ra quân này, lực lượng chức năng không chỉ xử lý, xử phạt người dân mà còn tăng cường trong công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức người dân về việc sử dụng hè phố, lòng đường. "Chúng tôi sẽ liên tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các hộ dân trên địa bàn ký cam kết tuyên truyền, hướng dẫn về vấn đề trật tự công cộng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, công an phường sẽ tiếp tục duy trì tổ chức kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cho thành phố xanh, sạch, đẹp”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.