Ngày đầu áp dụng luật an ninh Hong Kong, 370 người bị bắt

Guardian đưa tin, hơn 370 người biểu tình ở Hong Kong đã bị bắt giữ khi cảnh sát bắn vòi rồng, xịt hơi cay vào hàng nghìn người biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt cho Hong Kong.

Hàng nghìn người đã xuống đường tại khu vực Causeway Bay và Wanchai, bất chấp lệnh cấm biểu tình để phản đối luật an ninh Hong Kong. Những người biểu tình đã đào bới gạch đá trên đường, gây hư hại các rào chắn, đập phá một số cửa sổ, và có thời điểm tràn ra chặn cả 6 làn xe của đường Hennessy.

Cảnh sát bắt giừ, ghì người biểu tình xuống đất. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát đã thực hiện các hành động quyết liệt để giải tán người biểu tình.

Ngày 1/7 là ngày đầu tiên luật có hiệu lực. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong, một trong hai đặc khu hành chính của nước này theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Cảnh sát cho biết, trong số hơn 370 người bị bắt, có 10 người vi phạm luật an ninh vừa chính thức có hiệu lực, bao gồm việc cầm bảng biểu hay cờ có nội dung ủng hộ Hong Kong độc lập.

Các khẩu hiệu như "Độc lập cho Hong Kong, lối thoát duy nhất" giờ đây có thể được coi là vi phạm luật an ninh Hong Kong. Những câu khẩu hiệu chống chính quyền khác cũng có thể dẫn đến những cáo buộc liên quan đến tội ly khai, trong khi việc phá hoại giao thông công cộng và trụ sở cơ quan công quyền có thể bị xem là khủng bố.

Hôm 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký sắc lệnh ban hành luật an ninh Hong Kong, sau khi được Ủy ban thường vụ của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) nước này thông qua cùng ngày.

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình. (Ảnh: AP)

Luật an ninh Hong Kong gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong. Đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động ly khai, lật đổ nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài.

Những người phản đối cho rằng, luật an ninh làm suy yếu quyền tự trị được hứa hẹn cho Hong Kong khi thành phố được bàn giao về Trung Quốc. Ngày 1/7/2020 đánh dấu kỷ niệm 23 năm Hong Kong về Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Bắc Kinh và Hong Kong đã nhiều lần nói rằng luật này chỉ nhằm vào một số "kẻ gây rối" và sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và sự tự do, cũng như lợi ích của nhà đầu tư.