Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 21/10 thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc vào nhóm phái bộ nước ngoài. Các cơ quan truyền thông Trung Quốc rơi vào tầm ngắm của Bộ Ngoại giao Mỹ gồm Yical Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review, và Economic Daily.

Ông Pompeo cho biết, động thái này là một phần trong nỗ lực đẩy lùi “hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc” ở Mỹ.

“Các cơ quan truyền thông này thuộc sở hữu đáng kể hoặc được kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài. Chúng tôi không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với các cơ quan truyền thông tại Mỹ, chúng tôi muốn đảm bảo người dân Mỹ phân biệt giữa tin tức do báo chí tự do viết và tin tức tuyên truyền do chính Trung Quốc phát tán”, ông Pompeo cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 9, theo Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell, những cơ quan bị đưa vào danh sách phái bộ nước ngoài là các tổ chức "thực chất thuộc sở hữu hoặc chịu sự quản lý" của chính quyền Trung Quốc. Các tổ chức này sẽ phải cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin nhân viên và bất động sản sở hữu trên lãnh thổ Mỹ.

Đây là bước đi mới nhất của Washington nhằm hạn chế hoạt động của cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt 4 cơ quan thông tấn lớn của Trung Quốc vào danh sách phái bộ nước ngoài, gồm China Central Television, China News Service, People’s Daily và Global Times.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu cắt giảm nhân sự làm việc tại văn phòng ở Mỹ của các hãng thông tấn Trung Quốc từ 160 xuống 100. Đáp lại, Trung Quốc đã trục xuất khoảng mười phóng viên Mỹ của tờ New York Times, News Corp’s Wall Street Journal và Washington Post.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/9 công bố các quy định mới nhằm siết hoạt động của giới ngoại giao Trung Quốc trên đất Mỹ. Theo đó, các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc sẽ phải xin phép trước khi gặp gỡ giới chức địa phương hay thăm trường đại học hay tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài cơ quan đại diện nước này.

Cũng tại buổi họp báo hôm 21/10, ông Pompeo cho biết, Mỹ sẽ tiến hành đối thoại với Liên minh châu Âu về Trung Quốc vào ngày 23/10 và ông sẽ bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia vào ngày 25/10.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nội dung các cuộc họp này sẽ tập trung thảo luận về cách "các quốc gia có thể làm việc cùng nhau để ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc".