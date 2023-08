Mỹ kêu gọi công dân 'ngay lập tức' rời Belarus

(VTC News) -

"Chính phủ Litva vào ngày 18/8 đóng cửa 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Tverecius/Vidzy và Sumskas/Losha. Chính phủ Ba Lan, Litva và Latvia đã tuyên bố có thể tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Belarus. Công dân Mỹ ở Belarus nên rời đi ngay lập tức", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này di chuyển bằng đường bộ qua “các cửa khẩu biên giới còn lại với Litva và Latvia" vì Ba Lan đã đóng cửa biên giới, hoặc bằng máy bay.

Hình ảnh thủ đô Minsk, Belarus. (Ảnh: Getty)

Biên giới Ukraine - Belarus cũng đã bị đóng cửa. Trong khi đó, hầu hết các hãng hàng không phương Tây tạm dừng các chuyến bay đến Minsk và đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Belarus và Nga.

Mỹ kêu gọi công dân nước này không đi du lịch đến Belarus trong nhiều năm. Đầu tiên là viện dẫn lý do đại dịch COVID-19, sau đó là tình trạng bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus vào năm 2020 và sự ủng hộ của Minsk đối với hoạt động quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nguy cơ mất an toàn ở Belarus gia tăng do “việc thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện, khả năng xảy ra tình trạng bất ổn dân sự, nguy cơ bị bắt giữ”. Mỹ không có khả năng hỗ trợ công dân nước này do Đại sứ quán Mỹ ở Minsk “đã bị đình chỉ hoạt động” vào cuối tháng 2/2022 .

Chính phủ Ba Lan tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới với Belarus trong tháng qua, viện dẫn mối đe dọa về “chiến tranh hỗn hợp” của các chiến binh tập đoàn quân sự Wagner sau khi rời Nga đến Belarus vào cuối tháng 7.

Belarus nhiều lần khẳng định, không có mối đe dọa nào và Ba Lan đang trở nên kích động. Trong khi đó, Moskva cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Belarus sẽ được coi là một cuộc tấn công vào chính nước Nga.